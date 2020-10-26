Алиссон объяснил молитвами и упорной работой досрочное возвращение в строй

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал, каким образом ему удалось вернуться в строй вдвое быстрее прогнозов врачей.

В минувшую субботу Алиссон помог "Ливерпулю" отпраздновать победу 2:1 над "Шеффилд Юнайтед", появившись на поле спустя 21 день после полученной на тренировке травмы связок плеча.

Прогнозы гласили, что Алиссон задержится в лазарете до середины ноября, однако вера и упорная работа помогли 28-летнему бразильцу восстановиться быстрее.

"Я много молюсь. Серьезно, я много молюсь! Также я проделал большую восстановительную работу. Каждый день я занимался в клубе с физиотерапевтами по пять-шесть часов. Я работал над физической формой, а спустя две недели снова смог работать с тренерами вратарей".

"Я начал с того, что стал ловить мяч. Поначалу я не мог прыгать за мячом, но спустя две с половиной недели я начал это делать. За три дня до матча с "Шеффилд Юнайтед" я начал работать в полную силу, отражая плотные удары и вытягиваясь в струну. И в пятницу я дал боссу зеленый свет".

"Убежден, моя вера и упорная работа помогли мне быстро восстановиться. Каждый раз, когда ты травмируешь свои связки — в лодыжке, плече или колене, — ты испытываешь какое-то странное ощущение. Это не боль, но тебе не до конца комфортно в течение пары недель. Но это не помеха для меня на пути к возвращению на поле", — цитирует Алиссона Daily Mail.


Метки Алиссон, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2020 20:00

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  1. lfc-krr 26.10.2020 21:17 # lfc-krr
    Шах и мат - атеисты

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  2. lovrentiy 26.10.2020 20:58 # lovrentiy
    Даже с дырявым Адрианом, ЛФК борется за чемпик. Так бы уже отрыв был в 15 очков, от всякой шушары, которые пердят где-то в середине таблице.

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  3. bezviz 26.10.2020 20:28 # bezviz
    пи3дит инфа 100, дискомфорт в плече прошел но травма до конца так не залечивается, клоп его вызвал играть потому что срется кирпичами с адрианом и без ввд, потом пойдут уколы, через боль, если вдруг дискомфорт вернется

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  4. elprimer 26.10.2020 20:25 # elprimer
    Не забудь попросить помощи отбивать пенальти.

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  5. chelsea-69 26.10.2020 20:15 # chelsea-69
    Ешь, молись, ешь
    Озиль

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  6. chelsea-69 26.10.2020 20:15 # chelsea-69
    Ешь, молись, лови
    Алиссон

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  7. lfcynwa 26.10.2020 20:13 # lfcynwa
    «Молитесь Аллаху, как сказал братишка Вагиф с фупли» добавил бразилец

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