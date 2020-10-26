Алиссон объяснил молитвами и упорной работой досрочное возвращение в строй

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон рассказал, каким образом ему удалось вернуться в строй вдвое быстрее прогнозов врачей.

В минувшую субботу Алиссон помог "Ливерпулю" отпраздновать победу 2:1 над "Шеффилд Юнайтед", появившись на поле спустя 21 день после полученной на тренировке травмы связок плеча.



Прогнозы гласили, что Алиссон задержится в лазарете до середины ноября, однако вера и упорная работа помогли 28-летнему бразильцу восстановиться быстрее.



"Я много молюсь. Серьезно, я много молюсь! Также я проделал большую восстановительную работу. Каждый день я занимался в клубе с физиотерапевтами по пять-шесть часов. Я работал над физической формой, а спустя две недели снова смог работать с тренерами вратарей".



"Я начал с того, что стал ловить мяч. Поначалу я не мог прыгать за мячом, но спустя две с половиной недели я начал это делать. За три дня до матча с "Шеффилд Юнайтед" я начал работать в полную силу, отражая плотные удары и вытягиваясь в струну. И в пятницу я дал боссу зеленый свет".



"Убежден, моя вера и упорная работа помогли мне быстро восстановиться. Каждый раз, когда ты травмируешь свои связки — в лодыжке, плече или колене, — ты испытываешь какое-то странное ощущение. Это не боль, но тебе не до конца комфортно в течение пары недель. Но это не помеха для меня на пути к возвращению на поле", — цитирует Алиссона Daily Mail.