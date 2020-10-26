Матип, Кейта и Тиаго не сыграют с "Мидтьюлландом"

Защитник Жоэль Матип и полузащитники Наби Кейта с Тиаго Алькантарой пропустят матч "Ливерпуля" против "Мидтьюлланда" в Лиге Чемпионов.

Одолев в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов "Аякс" со счетом 0:1, во вторник вечером "Ливерпуль" примет на своем поле "Мидтьюлланд", который на прошлой неделе был унижен дома "Аталантой" (0:4).



Этот матч "красные" проведут без трех упомянутых выше игроков, которые пропустили победу 2:1 над "Шеффилд Юнайтед" в рамках Премьер-Лиги в минувшую субботу.



Напомним, Матип и Алькантара получили травмы в дерби с "Эвертоном" 17 октября, а Кейта подхватил коронавирус в сборной Гвинеи и лишь недавно был допущен до тренировок.



"Я не думаю, что они сыграют. Как я и говорил на прошлой неделе, мы отслеживаем ситуацию день за днем, но похоже на то, что нам нужно еще несколько дней. Поэтому к завтрашнему вечеру они, вероятно, не будут готовы", — сообщил Клопп



Также Клопп высказался о предстоящем матче. И хотя "Мидтьюлланд" был основан только в 1999 году, Юрген не рассматривает битву с датской командой как битву Давида с Голиафом.



"Леди и джентльмены. Вам, датчане, нужно поработать над уверенностью в себе. Мы не рассматриваем вас как маленький клуб, мы рассматриваем вас как реального конкурента в этой группе".



"Никто не попадает в эту группу, потому что они из красивых городов. Они здесь, потому что у них хорошая футбольная команда. Они заработали право участвовать в Лиге Чемпионов в предыдущем сезоне. "Мидтьюлланд" произвел впечатление своим камбэком против "Брондбю", и теперь они во главе лиги. Это говорит, что они снова хороши".



"Они не выбросят белый флаг. Они приедут сюда и постараются изо всех сил. В Лиге Чемпионов нет маленьких команд. Большой ты или маленький, становится видно по футбольному полю, а не по пресс-конференциям", — цитирует Клоппа Sky Sports.