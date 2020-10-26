Воспоминания о матче с "Челси" до сих пор преследуют Джеррарда
Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что его до сих пор терзают воспоминания о кошмарном матче против "Челси" в концовке сезона 2013/14.
Домашнее поражение 0:2 от "синих" стало переломным моментом для "Ливерпуля", который до того на всех парах спешил к титулу Премьер-Лиге. И обиднее всего, что "красных" подвел из самый преданный и звездный игрок.
Поскользнувшись на ровном месте, Джеррард предоставил нападающему "Челси" Демба Ба шанс реализовать выход один на один. В итоге "Ливерпуль" проиграл матч и упустил титул, и Стивену никак не удается об этом забыть.
"Я закапываю эти воспоминания, но они возвращаются. Что их возвращает? Я не знаю. Телевизор. Изображения. Когда сам о чем-нибудь вспоминаешь. Я тот, кто много размышляет. Я всегда пытаюсь обращаться к своему опыту".
"Такие вещи не происходят каждый день. То был такой важный момент".
"У меня было очень, очень много моментов, невероятных моментов, о которых я мечтал. Однако в твоей карьере бывают и плохие дни".
"Было бы легко взять ковер, затолкать его куда-нибудь и больше никогда о нем не думать. Но я не думаю, что смогу когда-либо забыть о случившемся", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
26.10.2020 18:00
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Последние комментарии:
случается что-то неприятное у каждого, как много ты можешь вместить
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Эх Стиви Джи из-за тебя профукали титул, надо было продат в Челси моур ведь хотел его, эх сохранили бы Хаби Алонсу вместо этого неуклюжего пса могли бы зацепит трофей
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ехехеххехехехеехехе, михайло,зачем обижаешь погоревших ливерпуков?хехехехехехехеххе
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Вся сущность колбасни в этом фото
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Пёсик е6анный)))
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