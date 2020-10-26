Воспоминания о матче с "Челси" до сих пор преследуют Джеррарда

Демба Ба и Стивен Джеррард Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что его до сих пор терзают воспоминания о кошмарном матче против "Челси" в концовке сезона 2013/14.

Домашнее поражение 0:2 от "синих" стало переломным моментом для "Ливерпуля", который до того на всех парах спешил к титулу Премьер-Лиге. И обиднее всего, что "красных" подвел из самый преданный и звездный игрок.

Поскользнувшись на ровном месте, Джеррард предоставил нападающему "Челси" Демба Ба шанс реализовать выход один на один. В итоге "Ливерпуль" проиграл матч и упустил титул, и Стивену никак не удается об этом забыть.

"Я закапываю эти воспоминания, но они возвращаются. Что их возвращает? Я не знаю. Телевизор. Изображения. Когда сам о чем-нибудь вспоминаешь. Я тот, кто много размышляет. Я всегда пытаюсь обращаться к своему опыту".

"Такие вещи не происходят каждый день. То был такой важный момент".

"У меня было очень, очень много моментов, невероятных моментов, о которых я мечтал. Однако в твоей карьере бывают и плохие дни".

"Было бы легко взять ковер, затолкать его куда-нибудь и больше никогда о нем не думать. Но я не думаю, что смогу когда-либо забыть о случившемся", — цитирует Джеррарда Daily Mail.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. jawen 26.10.2020 18:15 # jawen
    случается что-то неприятное у каждого, как много ты можешь вместить

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  2. rtrt 26.10.2020 18:07 # rtrt
    Эх Стиви Джи из-за тебя профукали титул, надо было продат в Челси моур ведь хотел его, эх сохранили бы Хаби Алонсу вместо этого неуклюжего пса могли бы зацепит трофей

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  3. geniusss 26.10.2020 18:06 # geniusss
    ехехеххехехехеехехе, михайло,зачем обижаешь погоревших ливерпуков?хехехехехехехеххе

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  4. asnural 26.10.2020 18:02 # asnural
    Вся сущность колбасни в этом фото

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  5. mancityman 26.10.2020 18:01 # mancityman
    Пёсик е6анный)))

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