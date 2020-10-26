Воспоминания о матче с "Челси" до сих пор преследуют Джеррарда

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард признался, что его до сих пор терзают воспоминания о кошмарном матче против "Челси" в концовке сезона 2013/14.

Домашнее поражение 0:2 от "синих" стало переломным моментом для "Ливерпуля", который до того на всех парах спешил к титулу Премьер-Лиге. И обиднее всего, что "красных" подвел из самый преданный и звездный игрок.



Поскользнувшись на ровном месте, Джеррард предоставил нападающему "Челси" Демба Ба шанс реализовать выход один на один. В итоге "Ливерпуль" проиграл матч и упустил титул, и Стивену никак не удается об этом забыть.



"Я закапываю эти воспоминания, но они возвращаются. Что их возвращает? Я не знаю. Телевизор. Изображения. Когда сам о чем-нибудь вспоминаешь. Я тот, кто много размышляет. Я всегда пытаюсь обращаться к своему опыту".



"Такие вещи не происходят каждый день. То был такой важный момент".



"У меня было очень, очень много моментов, невероятных моментов, о которых я мечтал. Однако в твоей карьере бывают и плохие дни".



"Было бы легко взять ковер, затолкать его куда-нибудь и больше никогда о нем не думать. Но я не думаю, что смогу когда-либо забыть о случившемся", — цитирует Джеррарда Daily Mail.