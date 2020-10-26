Мустафи отказался от нового контракта с "Арсеналом"

Полузащитник "Арсенала" Шкодран Мустафи отклонил предложение "Арсенала" о новом контракте.

Мустафи был одним из самым прибавивших игроков "Арсенала" после назначения Микеля Артеты главным тренером, выходя в старте на 15 из 17 матчей до своей травмы колена в июле.



Перенеся операцию летом, накануне Шкодран сыграл свой первый матч в новом сезоне. 28-летний немец вышел на замену против "Лестера", в начале второго тайма заменив получившего повреждение Давида Луиса.



Своим прогрессом Мустафи заставил клуб задуматься о продлении сотрудничества, однако Football.London стало известно, что Шкодран отверг предложение о новой сделке и уведомил руководство о своих планах покинуть "Эмирейтс" свободным агентом в конце сезона.



Добавим, что четыре года назад "канониры" заплатили "Валенсии" 35 миллионов фунтов за Мустафи.