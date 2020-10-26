Мустафи отказался от нового контракта с "Арсеналом"
Полузащитник "Арсенала" Шкодран Мустафи отклонил предложение "Арсенала" о новом контракте.
Мустафи был одним из самым прибавивших игроков "Арсенала" после назначения Микеля Артеты главным тренером, выходя в старте на 15 из 17 матчей до своей травмы колена в июле.
Перенеся операцию летом, накануне Шкодран сыграл свой первый матч в новом сезоне. 28-летний немец вышел на замену против "Лестера", в начале второго тайма заменив получившего повреждение Давида Луиса.
Своим прогрессом Мустафи заставил клуб задуматься о продлении сотрудничества, однако Football.London стало известно, что Шкодран отверг предложение о новой сделке и уведомил руководство о своих планах покинуть "Эмирейтс" свободным агентом в конце сезона.
Добавим, что четыре года назад "канониры" заплатили "Валенсии" 35 миллионов фунтов за Мустафи.
26.10.2020 17:00
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Ебат'ь праздник у канониров:)))
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Даже всякие днища не хотят играть за гейклуб,ору
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Артета лучший.
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Шкодрана под шконку а он в контракте хуй на них
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