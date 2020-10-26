Мустафи отказался от нового контракта с "Арсеналом"

Давид Луис и Шкодран Мустафи Полузащитник "Арсенала" Шкодран Мустафи отклонил предложение "Арсенала" о новом контракте.

Мустафи был одним из самым прибавивших игроков "Арсенала" после назначения Микеля Артеты главным тренером, выходя в старте на 15 из 17 матчей до своей травмы колена в июле.

Перенеся операцию летом, накануне Шкодран сыграл свой первый матч в новом сезоне. 28-летний немец вышел на замену против "Лестера", в начале второго тайма заменив получившего повреждение Давида Луиса.

Своим прогрессом Мустафи заставил клуб задуматься о продлении сотрудничества, однако Football.London стало известно, что Шкодран отверг предложение о новой сделке и уведомил руководство о своих планах покинуть "Эмирейтс" свободным агентом в конце сезона.

Добавим, что четыре года назад "канониры" заплатили "Валенсии" 35 миллионов фунтов за Мустафи.



Метки Арсенал, контракты, Мустафи

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 865

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  1. chelsiukpro 26.10.2020 18:11 # chelsiukpro
    Ебат'ь праздник у канониров:)))

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  2. jirrort 26.10.2020 17:33 # jirrort
    Даже всякие днища не хотят играть за гейклуб,ору

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  3. lites 26.10.2020 17:10 # lites
    Артета лучший.

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  4. asnural 26.10.2020 17:08 # asnural
    Шкодрана под шконку а он в контракте хуй на них

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