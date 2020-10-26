Погба опроверг слухи об уходе из сборной Франции

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он уходит из сборной Франции.

На днях в прессе появились слухи о том, что с помощью завершения международной карьеры Погба собирается выразить протест против президента Франции Эмманюэля Макрона, который в минувшую пятницу произнес крайне противоречивую речь после убийства учителя в пригороде Парижа на религиозной почве.



Макрон назвал ислам источником международного терроризма, а убийство 47-летнего преподавателя — исламской террористической атакой.



Однако со стороны Погба, который известен как мусульманин, сегодня поступило опровержение.



"Неприемлемо. Фейковые новости", — сообщил в инстаграме Поль, на счету которого 72 матча за национальную команду.