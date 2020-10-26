Погба опроверг слухи об уходе из сборной Франции
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он уходит из сборной Франции.
На днях в прессе появились слухи о том, что с помощью завершения международной карьеры Погба собирается выразить протест против президента Франции Эмманюэля Макрона, который в минувшую пятницу произнес крайне противоречивую речь после убийства учителя в пригороде Парижа на религиозной почве.
Макрон назвал ислам источником международного терроризма, а убийство 47-летнего преподавателя — исламской террористической атакой.
Однако со стороны Погба, который известен как мусульманин, сегодня поступило опровержение.
"Неприемлемо. Фейковые новости", — сообщил в инстаграме Поль, на счету которого 72 матча за национальную команду.
26.10.2020 16:00
Просмотров: 325
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Всё спланировано, просто так ничего не бывает. Хотят столкнуть мир ислама со всеми остальными. Люди тупые пока ещё никуя не понимают.
(ответить)
Религия мира в очередной раз показала своё истинное лицо.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий