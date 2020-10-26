Погба опроверг слухи об уходе из сборной Франции

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба опроверг слухи о том, что он уходит из сборной Франции.

На днях в прессе появились слухи о том, что с помощью завершения международной карьеры Погба собирается выразить протест против президента Франции Эмманюэля Макрона, который в минувшую пятницу произнес крайне противоречивую речь после убийства учителя в пригороде Парижа на религиозной почве.

Макрон назвал ислам источником международного терроризма, а убийство 47-летнего преподавателя — исламской террористической атакой.

Однако со стороны Погба, который известен как мусульманин, сегодня поступило опровержение.

"Неприемлемо. Фейковые новости", — сообщил в инстаграме Поль, на счету которого 72 матча за национальную команду.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2020 16:00

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  1. mancunia-planet 26.10.2020 16:25 # mancunia-planet
    Всё спланировано, просто так ничего не бывает. Хотят столкнуть мир ислама со всеми остальными. Люди тупые пока ещё никуя не понимают.

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  2. hachidlo 26.10.2020 16:12 # hachidlo
    Религия мира в очередной раз показала своё истинное лицо.

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