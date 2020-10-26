Клубы Премьер-Лиги увольняют своих тренеров реже всех в Европе
Вопреки сложившемуся мнению, клубы Премьер-Лиги являются самыми терпеливыми в Европе к своим главным тренером.
Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на исследование RunRepeat, в среднем тренер в Премьер-Лиге работает в два раза дольше, чем в итальянской Серии А.
Такой вывод удалось сделать, проанализировав все 815 тренерских периодов в Премьер-Лиге, Серии А, Ла Лиге, Бундеслиге и Лиге 1 за последнее десятилетие.
В среднем тренер Премьер-Лиги проводит на своем посту чуть менее двух сезонов — 69.4 матча. В Серии А этот показатель составляет только 34.1 матча, причем 44 специалиста продержались в Италии менее 10 игр за отчетную декаду.
Также удалось установить, что самый опасный месяц для тренеров — это декабрь. Перед Новым годом тренеры лишаются работы чаще всего.
Наибольший вклад в цифры Премьер-Лиги сделали сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, которые провели у руля "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала" 1033 и 828 матчей чемпионата, соответственно. Без них двоих средний показатель высшего английского дивизиона снизился бы до 56.1 матча в среднем, что было бы меньше французской Лиги 1 (58.2).
Также исследование определило, что чаще всего клубы меняют тренера из-за угрозы вылета. Для клубов Премьер-Лиги, сражающихся за выживание, смена тренера оказывалась наиболее эффективной в Европе. Большинство увольнений в клубах из верхней половины таблицы приходится на межсезонье, тогда как аутсайдеры предпочитают менять тренера по ходу сезона.
26.10.2020 15:00
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интрига сохраняется
если не брать в расчет всякие фулхэмы, то на очереди два высокомерных колхозана
лэмпард vs сульшер
кого же выкинут первым?
очевидно что они не вывозят на все потраченные деньги
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