В ноябре "Ливерпуль" переезжает из Мелвуда в Керби

В следующем месяце "Ливерпуль" собирается перебраться на свою новую тренировочную базу в Керби.

О своих намерениях перевезти первую команду в Керби, где в данный момент базируется академия, "Ливерпуль" объявил еще в 2017 году.



Главный тренер "красных" Юрген Клопп ощущал недостаток свободного пространства в Мелвуде и хотел, чтобы игроки первой команды тренировались бок о бок с молодежью.



В 2018 мерсисайдский клуб приступил к реализации этого проекта стоимостью 50 миллионов фунтов, однако из-за пандемии коронавируса строительство было остановлено в марте и возобновилось в мае.



Сейчас новый тренировочный комплекс уже готов, и Клопп дал добро на переезд посреди сезона. Как сообщает The Athletic, это должно случиться во время ближайшего международного перерыва.



Что касается Мелвуда, то старая база была продана за 10 млн. фунтов, но "Ливерпуль" заранее подстраховал себя, сохранив опцию задержаться на площадке на сезон 2020/21 в случае непредвиденных обстоятельств. Естественно, сейчас в этом нет необходимости.



База в Керби располагается на площади 9,200 квадратных метров (0.92 га) и содержит три гибридных поля, два тренажерных зала, бассейн, зону для гидротерапии и реабилитационных процедур — а также зал для падель-тенниса, где Клопп сможет состязаться со своим ассистентом Пепом Лейндерсом.



А вот женскую команду "Ливерпуля" в Керби не пустят. Подопечные Вики Джепсон продолжат тренироваться на базе "Транмира".