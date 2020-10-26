Обамеянг находится в худшей форме за шесть лет

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг находится в своей худшей форме за шесть последних лет.

Несмотря на то, что посреди прошлой недели Обамеянг отметился победным голом против "Рапида" в Лиге Европы, появившись на замену, в Премьер-Лиге дела Пьер-Эмерика идут очень плохо.



Накануне вечером Обамеянг провел все 90 минут против "Лестера", но не смог предотвратить поражение "канониров" со счетом 0:1. Таким образом, габонский нападающий не забивает уже в пяти матчах чемпионата кряду, чего с ним не случалось с 2014 года, сообщает Goal.



О плохой форме Обамеянга говорит и тот факт, что в пяти первых матчах Премьер-Лиги Пьер-Эмерик нанес лишь шесть ударов, и это был 45-й результат в дивизионе. К примеру, Харри Кейн и Мохамед Салах приложились по мячу 25 раз каждый до минувшего уикенда.



К сожалению для Микеля Артеты, у него не нашлось другого игрока, который бы смог разделить бремя бомбардира с Обамеянгом. "Арсенал" забил только восемь голов в шести первых матчах Премьер-Лиги, и это второй худший результат для клуба за 20 последних лет выступлений в высшем дивизионе (5 голов в 2015/16).