Обамеянг находится в худшей форме за шесть лет
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг находится в своей худшей форме за шесть последних лет.
Несмотря на то, что посреди прошлой недели Обамеянг отметился победным голом против "Рапида" в Лиге Европы, появившись на замену, в Премьер-Лиге дела Пьер-Эмерика идут очень плохо.
Накануне вечером Обамеянг провел все 90 минут против "Лестера", но не смог предотвратить поражение "канониров" со счетом 0:1. Таким образом, габонский нападающий не забивает уже в пяти матчах чемпионата кряду, чего с ним не случалось с 2014 года, сообщает Goal.
О плохой форме Обамеянга говорит и тот факт, что в пяти первых матчах Премьер-Лиги Пьер-Эмерик нанес лишь шесть ударов, и это был 45-й результат в дивизионе. К примеру, Харри Кейн и Мохамед Салах приложились по мячу 25 раз каждый до минувшего уикенда.
К сожалению для Микеля Артеты, у него не нашлось другого игрока, который бы смог разделить бремя бомбардира с Обамеянгом. "Арсенал" забил только восемь голов в шести первых матчах Премьер-Лиги, и это второй худший результат для клуба за 20 последних лет выступлений в высшем дивизионе (5 голов в 2015/16).
26.10.2020 12:00
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Последние комментарии:
При Артете даже Абамеянг не забивает, не говоря уже про других игроков...
Гелевый Шарлотан этот Артета ваш
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Вилли и Обама - это два новых Озила на минималках. Попылили в прошлом сезоне, выбили контракты на 3 года, учитывая их возраст и все. Вот весь футбол.
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Да потому что не отдыхал. По сути чемп начался без передышки и предсезонки, и поэтому все кто играл активно, тот сейчас расплачивается отсутствием формы.
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Скока лет ему посмотрите тогда поймёте! А так же Виллиану.
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Этот сезон будет скомкан не только для команд, но и многих игроков. Впервые в истории у клубов не было нормальной предсезонки. Нарушен тренировочный ритм, который отрабатывался годами и оказывал большое влияние на игру. Дикие результаты на старте у многих топ-клубов яркий тому пример.
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новый контракт есть, больше нихера не нужно.
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абама перекрасил свою феррари ла феррари в сумашедшие цвета, ламбу вообще в золотой цвет
какая еще форма при такой зарплате? добро пожаловать в озило-клуб
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