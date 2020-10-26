Моуриньо готов мириться с ошибками рефери, но не VAR

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что научился мириться с ошибками рефери, но никогда не примет ошибки системы VAR.

О работе системы VAR было много всего сказано после недавнего дерби между "Эвертоном" и "Ливерпулем", когда Джордан Пикфорд вывел из строя Виргила Ван Дейка и не понес за это наказания.



Спустя считанные дни после мерсисайдского дерби бездействие VAR оставило безнаказанным полузащитника "Манчестер Сити" Илкая Гюндогана, который наступил на ногу голкипера "Порту" Аугустина Марчесина, прежде чем заработать пенальти, и Моуриньо это возмущает.



"Думаю, повышенное внимание к этим эпизодам приковано из-за наличия VAR. Такого рода ситуации происходят на поле и без VAR, и рефери, будучи людьми, совершают ошибки".



"Вы знаете меня уже несколько лет. Мне было сложно мириться с человеческими ошибками, но я научился этому, и в данный момент я всегда принимаю ошибки рефери".



"С чем я не могу смириться, так это с ошибками VAR. Если бы в том матче (мерсисайдском дерби) возникла та ситуация на скорости 100 миль в час, и лайнсмен поднял бы флажок, то каждый бы сказал: "Ладно, это был плохой стык, но это случилось, и это в прошлом".



"Но проблема в том, что там была система VAR. А голкипер "Порту" сейчас мог бы быть со сломанной ногой. И никто не понимает, как перелом ноги голкипера "Порту" трансформировался в пенальти против них".



"Если рефери совершает ошибку, каждый относится с пониманием, потому что в футбол играют на скорости 100 миль в час, но как может ошибаться VAR? Ситуация с Пикфордом точно такая же. Дело в VAR, а не в рефери", — цитирует Моуриньо Daily Mirror.