6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей понедельника

В понедельник, 26 октября, двумя поединками завершится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БРАЙТОН — ВЕСТ БРОМВИЧ 20:30 Онлайн-трансляция



"Брайтон" выглядит гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, но есть одна проблема — турнирная таблица этого не отражает. "Чайки" демонстрируют классный футбол, переигрывая своих соперников, но пока набрали лишь четыре очка. Впрочем, даже четыре очка — это в два раза больше, чем имеет "Вест Бромвич", до сих пор не почувствовавший вкус победы в новой кампании. "Чайки" выиграли лишь одну из 10 встреч с "дроздами" в рамках высшего дивизиона, потерпев четыре поражения.



Капитан "Брайтона" Льюис Данк приступает к трехматчевой дисквалификации. Данни Уэлбек готов к своему дебюту. Алиреза Джаханбакш все еще под вопросом, но Дэви Проппер уже поправился.



Полузащитник "Вест Бромвича" Сэм Филд пропустит минимум месяц с вывихом колена. Хэл Робсон-Кану отсутствует с переломом запястья.



БЕРНЛИ — ТОТТЕНХЭМ 23:00 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" является самой результативной командой дивизиона, в среднем забивая ровно по три гола за матч в этом сезоне. Правда, из-за проблем в обороне "шпоры" находятся только в середине таблицы. "Бернли" пока выглядит на удивление слабо, набрав лишь одно очко, однако на своем поле "бордовые" всегда умели быть крепким орешком. "Бернли" выиграл только два из 12 домашних матчей Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" — в сезонах 2009/10 и 2018/19.



Защитник "Бернли" Фил Бардсли самоизолировался из-за коронавируса. Бен Ми пока не приступил к тренировкам. Бэйли Пикок-Фаррелл и Джек Корк также вне игры. Эрик Питерс под вопросом.



"Тоттенхэм" устроит фитнес-тест для пропустившего два последних матча Эрика Дайера.