Ван Бастен раскритиковал Ван де Бека за переход в "Юнайтед"

Легенда голландского футбола Марко Ван Бастен раскритиковал решение полузащитника Донни Ван де Бека перейти в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце Ван де Бек перебрался в "Юнайтед" из "Аякса" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов. С тех пор Донни отметился лишь четырьмя поздними появлениями на замену в рамках Премьер-Лиги, весь матч против "Челси" в субботу проведя на скамейке запасных.



По мнению Ван Бастена, 23-летнему полузащитнику стоило остаться в Амстердаме или перейти в другой клуб, а не гнаться за большими деньгами.



"Сыграть только шесть или семь матчей за год — это очень плохо для такого парня. Это ужасно для твоего ритма! Ты можешь заработать гораздо больше, но также ты должен думать о возможности играть".



"Он же подписал контракт на пять лет? Нет, это дерьмо. Тогда ему следовало не переходить в "Манчестер Юнайтед", а повременить с уходом или выбрать другой клуб. Ты должен играть в футбол каждую неделю, а такой клуб плох для твоей карьеры", — сообщил Ван Бастен Ziggo Sport.