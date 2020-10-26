Джурабчан: "Ситуация Озила — чистая глупость"

Агент Киа Джурабчан назвал "чистой глупостью" ту конфликтную ситуацию, которая сложилась между "Арсеналом" и полузащитником Месутом Озилом.

Не включив Озила в свою заявку на Премьер-Лигу, "Арсенал" нарвался на критику со стороны Месута и его агента Эркюта Согута. Однако главный тренер "канониров" Микель Артета уверяет, что его совесть чиста.



Джурабчану, который является фанатом "канониров", кажется, что в этой ситуации страдают и клуб, и игрок. Киа предпочитает перевести стрелки на представителя 32-летнего немца.



"Я не вижу никаких победителей в этой ситуации. Это не так, что Озил преподает "Арсеналу" урок, отсиживаясь и не играя. Это не так, что "Арсенал" преподает Озилу урок, исключая его из заявки на Премьер-Лигу".



"Я не вижу, кто выигрывает в этой ситуации, когда вы не можете договориться друг с другом. Это чистая глупость".



"Думаю, основная роль агента состоит не в том, чтобы организовывать дорогостоящие трансферы, а в том, чтобы решать проблемы при их возникновении. Думаю, в этом заключается твоя работа, и об этом говорит твой титул".



"В случае с Озилом агент должен был обеспечить Месута возможностью играть. Он большой игрок, но он просто не подходит сегодняшнему "Арсеналу". Он очень талантлив, он победитель Чемпионата Мира. Этот игрок должен играть где-нибудь прямо сейчас", — сообщил Джурабчан talkSPORT.