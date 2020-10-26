Лэмпард уверен, что "Челси" сможет хорошо обороняться без ущерба для атаки

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что атака его команды не пострадает от стремления лучше обороняться.

На старте нового сезона "синие" защищались просто ужасно, пропуская в среднем почти по три гола за матч в Премьер-Лиге. Иногда это сходило им с рук благодаря усилиям звездной атаки, и Лэмпард был вынужден поломать над этим голову.



В течение прошлой недели "Челси" дважды сыграл на 0:0 — против "Севильи" в Лиге Чемпионов и против "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге. Болельщики могли заметить, что долгожданное улучшение игры в обороне совпало с ухудшением атакующих действий, но Лэмпард уверяет, что за его нападающих переживать не стоит.



"Я рад, что мы не пропустили. Естественно, мы хотели набрать больше, чем одно очко, но приехать к "Манчестер Юнайтед" и не пропустить — это отличный фундамент".



"В матче такого уровня ты хочешь пользоваться своими моментами, когда добираешься до чужой штрафной, а сегодня у нас этого не вышло, поэтому есть вещи, которые мы должны улучшить".



"Настроение в раздевалке не назовешь отличным — мы хотим атаковать лучше. Но за атаку я переживаю меньше, потому что знаю, какими талантами мы обладаем. А вот не пропустить было хорошо", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.