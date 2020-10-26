Артета возмущен отмененным голом

Наставник "Арсенала" Микель Артета выразил свое недовольство по поводу отмененного гола Александра Лакасетта в матче против "Лестера".

В воскресенье вечером "Арсенал" впервые в истории Премьер-Лиги проиграл дома "Лестеру", пропустив единственный гол от Джейми Варди за 10 минут до конца.



Однако игра могла сложиться иначе, если бы в самом начале был засчитан гол Лакасетта, который замкнул подачу Дани Себальосом углового. Рефери решил, что Гранит Джака, хоть и не коснулся мяча, но находился в активном положении вне игры и мешал голкиперу. Артета с этим согласиться не может.



"Я очень расстроен. Игра была в наших руках в первом тайме, и я не знаю, какого черта гол бы отменен".



"Учитывая то, как протекала игра, мне казалось, что в первом тайме мы полностью контролировали ситуацию на поле и ничего не позволяли сопернику. Мы выигрывали каждый мяч, создали ряд моментов и забили гол, и я не понимаю, каким образом его отменили".



"Во втором тайме они стали обороняться глубже, выжидая нашу ошибку, и в один момент она случилась".



"Против команд, которые глубоко обороняются и хорошо организованы, нужно отправлять мяч в сетку, когда ты вскрываешь их защиту".



"Они сыграли похожим образом с "Манчестер Сити", забив благодаря стандартам, и нужно похвалить их за это, но наши игроки хорошо отреагировали на пропущенный гол, и мне жаль их", — цитирует Артету Goal.