Варди принес "Лестеру" победу над "Арсеналом"

Гол Джейми Варди обеспечил "Лестеру" первую победу в 24 последних выездах к "Арсеналу" в рамках чемпионата — 0:1.

"Канониры" вернулись к сильнейшему сочетанию игроков после выезда в Вену в минувший четверг. Вышли с первых минут Эктор Беллерин, Киран Тирни, Гранит Джака, Дани Себальос и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "лис" появился Джеймс Мэддисон. Джейми Варди оправился после травмы и начал матч в запасе.



Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах "Лестера". После подачи Себальосом углового Александр Лакасетт кивком головы направил снаряд в дальний угол, но пара игроков "Арсенала" оказались в офсайде.



На этом хозяева не ограничились, принявшись доминировать над соперником и регулярно угрожать чужим воротам, хотя по-настоящими голевыми возникавшие моменты назвать было нельзя. Гости же даже не помышляли об атаках, до перерыва ни разу не потревожив Бернда Лено.



Если кто-то и прибавил после перерыва, то это "лисы", которые стали лучше выдерживать давление "Арсенала", а также принялись совершать робкие вылазки.



Прежние полумоменты совсем перестали возникать — до 65-й минутеы когда Беллерин пробил в касание по летящему мячу, однако Каспер Шмейхель сыграл надежно.



Чем меньше оставалось времени, тем смелее становился "Лестер", и в итоге это вылилось в гол, который соорудили двое вышедших на замену игроков. Получив мяч после длинного заброса, Дженгиз Ундер ворвался в штрафную по правому краю, а затем сделал передачу-конфетку на голову набежавшего Варди — 0:1.



"Канониры" встрепенулись, но реальных моментов, чтобы отыграться, не создали. Более того, уже в компенсированное время Варди имел возможность удвоить счет, однако перебросить мяч через Лено ему не удалось.



"Арсенал" имел значительное игровое преимущество в первом тайме, но воплотить его в гол не смог. У "Лестера" поначалу игра совсем не шла, однако "лисы" держались, и когда игравший посреди недели соперник устал, больно укололи.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче