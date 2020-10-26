Варди принес "Лестеру" победу над "Арсеналом"
Гол Джейми Варди обеспечил "Лестеру" первую победу в 24 последних выездах к "Арсеналу" в рамках чемпионата — 0:1.
"Канониры" вернулись к сильнейшему сочетанию игроков после выезда в Вену в минувший четверг. Вышли с первых минут Эктор Беллерин, Киран Тирни, Гранит Джака, Дани Себальос и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Впервые в этом сезоне Премьер-Лиги в старте у "лис" появился Джеймс Мэддисон. Джейми Варди оправился после травмы и начал матч в запасе.
Уже на четвертой минуте мяч побывал в воротах "Лестера". После подачи Себальосом углового Александр Лакасетт кивком головы направил снаряд в дальний угол, но пара игроков "Арсенала" оказались в офсайде.
На этом хозяева не ограничились, принявшись доминировать над соперником и регулярно угрожать чужим воротам, хотя по-настоящими голевыми возникавшие моменты назвать было нельзя. Гости же даже не помышляли об атаках, до перерыва ни разу не потревожив Бернда Лено.
Если кто-то и прибавил после перерыва, то это "лисы", которые стали лучше выдерживать давление "Арсенала", а также принялись совершать робкие вылазки.
Прежние полумоменты совсем перестали возникать — до 65-й минутеы когда Беллерин пробил в касание по летящему мячу, однако Каспер Шмейхель сыграл надежно.
Чем меньше оставалось времени, тем смелее становился "Лестер", и в итоге это вылилось в гол, который соорудили двое вышедших на замену игроков. Получив мяч после длинного заброса, Дженгиз Ундер ворвался в штрафную по правому краю, а затем сделал передачу-конфетку на голову набежавшего Варди — 0:1.
"Канониры" встрепенулись, но реальных моментов, чтобы отыграться, не создали. Более того, уже в компенсированное время Варди имел возможность удвоить счет, однако перебросить мяч через Лено ему не удалось.
"Арсенал" имел значительное игровое преимущество в первом тайме, но воплотить его в гол не смог. У "Лестера" поначалу игра совсем не шла, однако "лисы" держались, и когда игравший посреди недели соперник устал, больно укололи.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
26.10.2020 00:10
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Последние комментарии:
Що з iбалом?
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такое впечатление что у артеты полкоманды минамин бегает
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Лестер тоже играл посреди недели. Зачем это упоминать?
По игре - абсолютное дерьмо. Ну, во-первых, сомнительная отмена гола в начале. Мяч, вроде, никого не коснулся. Но это ладно. Что дальше то было? Ничего вообще в исполнении команды. Ляказетт, хоть и забил пока больше всех, в этом сезоне совсем непонятно, чем страдает. То же самое с Аубой. Где он? Никакого обострения. Линия атаки отвалена от остальной команды в плане продуктивности, хоть какой-либо. Сака оставляет хорошее впечатление, но слишком мал и сыроват, чтобы в одиночку решать матчи. Достойно выглядит оборона, по сравнению с последними сезонами даже более чем, но суко, Луиз даже в лучший свой день напрягает, как только мяч у него. Очень солидная игра у Габриэля и Партея. Далее Беллерин, в этом сезоне пока хорош. То же самое Тирни. Но стоило выйти Мустафи, как все плюсы линии обороны испаряются. Где он был, когда забивал Варди? Где был, когда Варди чуть не забил второй? Короче, с этим человеком по-прежнему беда. Джака после прихода Артеты стабильно норм. Себальоса зачем продлили пока не очень понятно. Как будто всё ещё адаптируется к лиге. К Артете всё больше вопросов из матча в матч. Очень упёртый, хоть и с мозгами. Краски в игре нет, хоть бы результаты были, но и их, как сегодня оказалось, уверенно ждать не сможем. Против Лестера Без Варди, Чаглара, Ндиди и с Эвансом в защите просто ничего не создать впереди. Не знаю, сегодня неуд. Будем посмотреть.
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Фанаты отсосальсе, что с ебалом?
300 млн на трансферы, 9 место пхахахаха
10.09.2020 19:02 #
bezviz
после первых 2 туров лузерка будет ниже 6 места, гучи флип флап
Источник: http://fapl.ru/posts/80835/?c=1
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МОЧАСТЕР СИТИ 13 АХХААХАХАХАХХААХАХХА
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Скажу только одно - Клопп топ на фоне, этих модных физручков в пидерских брючечках.Которые после трансферов будучи на пике - не показывают и 1/10 футбола ЛФК 2017 года.
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МОНЧАСТЕР УНИТАЙЗЕД 15 ПХАХАХХАХАХАХА
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ЩОЛЬСЕ 9 ХАХАХАХАХАХПХАХАХАХАХХАХА
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Хорошую игру поставил артета арсеналу)
Ученик пепа, это уж точно, атака на загляденье))
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Поражение Артеты.
Себальос на правом фланге полу защиты единственный в созидание? Зачем Абаму менять флангом?
Партей пока ссыт играть с ошибками, некому обострять кроме Луиза.
В первые 15 минут упустили 4-5 моментов и были наказаны. Артете знал что Варди покупает, но нихуя не сделал что бы это предотвратить.
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Идеальная Апл, вот это образец Лиги с большими возможностями клубов и конкуренцией.
(ответить)
артета шо с ебалом?
(ответить)
Обама второй Озил после выбивания мега контракта?
(ответить)
Все клубы сосут на старте, а мы минетчики, как в том анекдоте. Варди молорик.
(ответить)
Просто орево
Лестер сделал то что Артета хотел но не сумел в матчах с Лфк и Сито...
Атака ето просто пиздец, Ляка столб бесполезный, Ауба походу куй клал после продления контракта
В атаке креатива просто 0, а они оставляют озила в не заявки просто орево блять
Да и к настрою команды вагон вопросов, как можно блять взять и тупо не выйти на второй тайм
+ судья пидр чистый гол отменил
Кароч ну накуй, понятно что етот сезон особенный все будут терять очки много раз, но так играть нельзя...
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9 Челси 6 9
10 Арсенал 6 9
11 Тоттенхэм 5 8
13 Манчестер Сити 5 8
15 Манчестер Юнайтед 5 7
ор
(ответить)
По делу. Надо было давить и забивать, но с этим уебаном Ляказетом это невозможно. Он либо мяч проебет, либо сфолит. Невероятно уебанские касания из матча в матч. Короче Артета ссыкло, в очередной раз непонятную хуйню придумал и поплатился...
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Лондонские помойки на своих законных местах
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переиграл или не переиграл Роджерс, но Арсенал, со всеми своими попытками взлома автобуса, вата сегодня. чот больно сильна зависимость от формы Обамы, в команде полно других классных исполнителей как бэ.
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Как-то Артета быстро сдулся. Совсем нет игры у дома престарелых. Обама как на курорте после нового контракта, Виллиан вообще хз где.
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