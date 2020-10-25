Бэйл чувствует, что еще не набрал форму

Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл заявил, что ему все еще требуется время, чтобы набрать оптимальную форму.

В сентябре Бэйл вернулся к "шпорам" из "Реала" на правах аренды с травмой, поэтому повторный дебют Гарета за лондонский клуб состоялся только в прошлый уикенд.



Появившись на замену против "Вест Хэма", затем Бэйл вышел в старте на матч Лиги Европы с ЛАСКом. Однако 31-летний валлиец чувствует, что его форма все еще оставляет желать лучшего.



"Мне по-прежнему нужно немного времени, чтобы набрать игровую форму и обрести резкость".



"Это был еще один матч, который позволит мне стать здоровее, резче, быстрее. Я просто наслаждаюсь, выходя играть в футбол. Это делает меня счастливым".



"У нас большая глубина состава и отличные игроки, но мы участвуем во многих соревнованиях. Нам потребуется каждый в течение сезона. Это отличная команда. Надеюсь, мы продолжим подстегивать друг друга и сможем достичь, чего мы хотим", — цитирует Бэйла Goal.