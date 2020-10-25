"Сити" не удастся отговорить Гарсию от ухода из клуба

Защитник Эрик Гарсия отвергнет любое предложение "Манчестер Сити" о новом контракте ради возвращения в "Барселону".

Гарсия выходил в стартовом составе на оба последних матча "Сити", против "Порту" и "Вест Хэма", а главный тренер Хосеп Гвардиола выразил надежду, что ему удастся "соблазнить" Эрика на новый контракт.



Напомним, что в августе Гарсия сообщил "Сити", что не будет продлевать свое действующее соглашение, истекающее в июне 2021, однако минувшим летом "Барселоне" не удалось вернуть своего воспитанника.



Как утверждает The Sun, все попытки Гвардиолы и его боссов заранее обречены на провал. Гарсия по-прежнему жаждет перейти в "Барселону" — если не в январе, то по окончании сезона, когда станет свободным агентом.