"Сити" не удастся отговорить Гарсию от ухода из клуба
Защитник Эрик Гарсия отвергнет любое предложение "Манчестер Сити" о новом контракте ради возвращения в "Барселону".
Гарсия выходил в стартовом составе на оба последних матча "Сити", против "Порту" и "Вест Хэма", а главный тренер Хосеп Гвардиола выразил надежду, что ему удастся "соблазнить" Эрика на новый контракт.
Напомним, что в августе Гарсия сообщил "Сити", что не будет продлевать свое действующее соглашение, истекающее в июне 2021, однако минувшим летом "Барселоне" не удалось вернуть своего воспитанника.
Как утверждает The Sun, все попытки Гвардиолы и его боссов заранее обречены на провал. Гарсия по-прежнему жаждет перейти в "Барселону" — если не в январе, то по окончании сезона, когда станет свободным агентом.
25.10.2020 22:00
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