Анчелотти: "Эвертон" подаст апелляцию на удаление Диня"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти пообещал, что его клуб подаст апелляцию на удаление своего защитника Люки Диня в проигранном матче против "Саутгемптона" (2:0).

Надежды "ирисок" отыграться на "Сент-Мэри" были перечеркнуты на 72-й минуте, когда Динь, догоняя Кайла Уолкер-Питерса, наступил сопернику сзади на ахилл и получил прямую красную карточку.



Анчелотти подозревает, что на решение рефери Кевина Френда повлиял тот негативный информационный фон, с которым столкнулся "Эвертон" после инцидентов в дерби с "Ливерпулем" в прошлый уикенд.



"Красная карточка — это какая-то шутка. Это не было умышленно и определенно не было грубо".



"Всю неделю люди только и высказывались против Пикфорда и против Ришарлисона. Возможно, все эти разговоры повлияли на решение рефери, и если это так, то это несправедливо. Мы определенно подадим апелляцию", — сообщил Анчелотти Sky Sports.