Анчелотти: "Эвертон" подаст апелляцию на удаление Диня"

Люка Динь Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти пообещал, что его клуб подаст апелляцию на удаление своего защитника Люки Диня в проигранном матче против "Саутгемптона" (2:0).

Надежды "ирисок" отыграться на "Сент-Мэри" были перечеркнуты на 72-й минуте, когда Динь, догоняя Кайла Уолкер-Питерса, наступил сопернику сзади на ахилл и получил прямую красную карточку.

Анчелотти подозревает, что на решение рефери Кевина Френда повлиял тот негативный информационный фон, с которым столкнулся "Эвертон" после инцидентов в дерби с "Ливерпулем" в прошлый уикенд.

"Красная карточка — это какая-то шутка. Это не было умышленно и определенно не было грубо".

"Всю неделю люди только и высказывались против Пикфорда и против Ришарлисона. Возможно, все эти разговоры повлияли на решение рефери, и если это так, то это несправедливо. Мы определенно подадим апелляцию", — сообщил Анчелотти Sky Sports.


Метки Анчелотти, Динь, Премьер-Лига, Саутгемптон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2020 21:00

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  1. largo-winch 25.10.2020 22:21 # largo-winch
    На Анчи плохо влияют фоннады синей помойки

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  2. mikkiynwa 25.10.2020 22:01 # mikkiynwa
    Анчелотти, ты долбаеб, как и все фанаты этой помойки вместе с ее обоссаным клубом.

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  3. zabo 25.10.2020 21:58 # zabo
    Вообще охуел ! Пусть скажет спасибо, что Калверт-Левина в концовке не удалили, жёлтой отделался.

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  4. noi39 25.10.2020 21:39 # noi39
    Класс игроков определяется и умением фолить.У синих чухонцев играют лесорубы и с этим даже Карло ни чего не сделает.

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  5. superperez101 25.10.2020 21:35 # superperez101
    сказочный долбоеб
    то хамеса за суткки вылечил
    то апеляцию подает

    фелляцию он не хочет сделать интересно?
    хотя кому он нужен, старый гнилозубый пидарас

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  6. chelsiukpro 25.10.2020 21:26 # chelsiukpro
    Подавай опеляцию но +1матч дисквалификаций добавится :)) Идиот папа Карло!

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  7. liverfun 25.10.2020 21:08 # liverfun
    поплыл старый

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  8. redwhitegun 25.10.2020 21:08 # redwhitegun
    Карло спятил. Там не было вообще и близко попытки сыграть в мяч. Чистая КК

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