Анчелотти: "Эвертон" подаст апелляцию на удаление Диня"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти пообещал, что его клуб подаст апелляцию на удаление своего защитника Люки Диня в проигранном матче против "Саутгемптона" (2:0).
Надежды "ирисок" отыграться на "Сент-Мэри" были перечеркнуты на 72-й минуте, когда Динь, догоняя Кайла Уолкер-Питерса, наступил сопернику сзади на ахилл и получил прямую красную карточку.
Анчелотти подозревает, что на решение рефери Кевина Френда повлиял тот негативный информационный фон, с которым столкнулся "Эвертон" после инцидентов в дерби с "Ливерпулем" в прошлый уикенд.
"Красная карточка — это какая-то шутка. Это не было умышленно и определенно не было грубо".
"Всю неделю люди только и высказывались против Пикфорда и против Ришарлисона. Возможно, все эти разговоры повлияли на решение рефери, и если это так, то это несправедливо. Мы определенно подадим апелляцию", — сообщил Анчелотти Sky Sports.
25.10.2020 21:00
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Последние комментарии:
На Анчи плохо влияют фоннады синей помойки
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Анчелотти, ты долбаеб, как и все фанаты этой помойки вместе с ее обоссаным клубом.
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Вообще охуел ! Пусть скажет спасибо, что Калверт-Левина в концовке не удалили, жёлтой отделался.
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Класс игроков определяется и умением фолить.У синих чухонцев играют лесорубы и с этим даже Карло ни чего не сделает.
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сказочный долбоеб
то хамеса за суткки вылечил
то апеляцию подает
фелляцию он не хочет сделать интересно?
хотя кому он нужен, старый гнилозубый пидарас
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Подавай опеляцию но +1матч дисквалификаций добавится :)) Идиот папа Карло!
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поплыл старый
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Карло спятил. Там не было вообще и близко попытки сыграть в мяч. Чистая КК
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