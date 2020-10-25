Лоуренсон советует "Ливерпулю" купить Коуди
Легенда "Ливерпуля" Марк Лоуренсон рекомендовал своему бывшему клубу обратить внимание на защитника "Вулверхэмптона" Конора Коуди.
Тяжелая травма Виргила Ван Дейка подталкивает "Ливерпуль" к выходу на трансферный рынок в январе для приобретения игрока в центр обороны.
С переездом на "Энфилд" связывают Озана Кабака из "Шальке-04" и Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг", однако Лоуренсон предпочел бы заполучить Коуди — воспитанника академии "Ливерпуля", по-настоящему раскрывшегося у "волков".
"Думаю, Виргил выбыл до конца сезона. Думаю, у него нет шансов вернуться раньше, потому что тебе еще нужно набрать игровую форму, а это почти невозможно — сейчас игроки не выступают за резервные команды".
"Если "Ливерпуль" собирается заплатить большие деньги за кого-нибудь в январе, то они хотят получить абсолютно готовый вариант".
"Конор Коуди — очень звучный игрок, он хорошо организует партнеров, и он сыграл кучу матчей в Премьер-Лиге", — сообщил Лоуренсон The Argus.
25.10.2020 20:00
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Он только новый контракт подписал на 5 лет. Не нужны такие траты для игрока, который сядет на банку через полгода. А вот Упамекано или Шкриниара было бы неплохо купить
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