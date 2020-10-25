"Эвертон" беззубо уступил "Саутгемптону", но остался лидером Премьер-Лиги

Удаление Люки Диня "Эвертон" последней среди команд Премьер-Лиги лишился нуля в графе "поражения", беззубо уступив в гостях у "Саутгемптона" — 2:0.

Команды достаточно бодро начали матч. После небольшого периода активности "святых" взяли слово "ириски". Хамес Родригес ударом со штрафного размял голкипера, а Гульфи Сигурдссон с дистанции пробил в перекладину.

Затем вновь последовала волна активности хозяев. Ориоль Ромеу размял Джордана Пикфорда, а Джеймс Уорд-Проуз, сыграв в стенку с Данни Ингсом, ударом с правого края штрафной площади открыл счет — 1:0.

Пока "Эвертон" не пришел в себя, "Саутгемптон" взял и удвоил счет. Ингс вновь выступил диспетчером, навесив с левого фланга к дальней штанге, где Че Адамс остался один против Сигурдссона и с помощью рикошета от исландца поразил ворота — 2:0.

До перерыва случился еще один гол. Это Стюарт Армстронг классно пробил с дистанции, однако отдававший ему мяч Адамс залез в офсайд. Взятие ворот не было засчитано.

Ни разговор Карло Анчелотти в перерыве, ни последовавшие замены не помогли "Эвертону" переломить игру. Гости просто не создавали никакой угрозы впереди.

Надежды "ирисок" отыграться были перечеркнуты на 72-й минуте, когда Люка Динь грубо наступил на ахилл Кайла Уолкер-Питерса сзади и получил прямую красную карточку. Концовка сложилась безмятежно для "святых".

"Эвертон" удивил своей беззубой игрой относительно первых пяти матчей сезона, но все равно остается во главе таблицы. "Саутгемптон" не просто победил, а переиграл "ирисок" и вполне мог завершить матч с крупным счетом.

"Саутгемптон" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2020 18:55

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Последние комментарии:




  1. geniusss 25.10.2020 19:10 # geniusss
    Пиздец, ливерпук не смог обыграть эвертон, который играл в девятером.
    Что с ними сделает саутгемптон?

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  2. geniusss 25.10.2020 19:08 # geniusss
    Я гоню быстро не подъедешь близко

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  3. largo-winch 25.10.2020 19:08 # largo-winch
    Костоломы ебаные опять всех игроков соперника начали ломать умышленно

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  4. stilllove 25.10.2020 19:07 # stilllove
    Эвритон клуп пи......

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  5. emilyen 25.10.2020 19:05 # emilyen
    АПЛ топ

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  6. liverfun 25.10.2020 19:04 # liverfun
    какая же эвертон грязь ебаная, сотон их рылом все 95 минут отвозил, а они опять начали соперников ломать, только чудом питерс не травмировался, плюс судья еще обосрался не удалив льюина с бернардом.
    хозяева топово отыграли, разъебав фланги гостей и ничего им не позволив, вестергор - скала, как раз такой защ нужен ливерпулю в отсутсвие ван дейка, чтоб воздух весь снимать и корпусом ебашить

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  7. rentv 25.10.2020 19:01 # rentv
    Я плачу от счастья!!!! НЕВЕРОЯТНО!!!!

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  8. iskander8sg 25.10.2020 19:01 # iskander8sg
    И после момента с динем, ктото скажет, что пикфорд и ришарлисон нанесли травмы ван дейку и тиаго случайно в игровом эпизоде?

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  9. skychnie-oboi 25.10.2020 18:58 # skychnie-oboi
    Ураа!

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