"Эвертон" беззубо уступил "Саутгемптону", но остался лидером Премьер-Лиги

"Эвертон" последней среди команд Премьер-Лиги лишился нуля в графе "поражения", беззубо уступив в гостях у "Саутгемптона" — 2:0.

Команды достаточно бодро начали матч. После небольшого периода активности "святых" взяли слово "ириски". Хамес Родригес ударом со штрафного размял голкипера, а Гульфи Сигурдссон с дистанции пробил в перекладину.



Затем вновь последовала волна активности хозяев. Ориоль Ромеу размял Джордана Пикфорда, а Джеймс Уорд-Проуз, сыграв в стенку с Данни Ингсом, ударом с правого края штрафной площади открыл счет — 1:0.



Пока "Эвертон" не пришел в себя, "Саутгемптон" взял и удвоил счет. Ингс вновь выступил диспетчером, навесив с левого фланга к дальней штанге, где Че Адамс остался один против Сигурдссона и с помощью рикошета от исландца поразил ворота — 2:0.



До перерыва случился еще один гол. Это Стюарт Армстронг классно пробил с дистанции, однако отдававший ему мяч Адамс залез в офсайд. Взятие ворот не было засчитано.



Ни разговор Карло Анчелотти в перерыве, ни последовавшие замены не помогли "Эвертону" переломить игру. Гости просто не создавали никакой угрозы впереди.



Надежды "ирисок" отыграться были перечеркнуты на 72-й минуте, когда Люка Динь грубо наступил на ахилл Кайла Уолкер-Питерса сзади и получил прямую красную карточку. Концовка сложилась безмятежно для "святых".



"Эвертон" удивил своей беззубой игрой относительно первых пяти матчей сезона, но все равно остается во главе таблицы. "Саутгемптон" не просто победил, а переиграл "ирисок" и вполне мог завершить матч с крупным счетом.



"Саутгемптон" — "Эвертон". Отчет о матче