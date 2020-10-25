"Эвертон" беззубо уступил "Саутгемптону", но остался лидером Премьер-Лиги
"Эвертон" последней среди команд Премьер-Лиги лишился нуля в графе "поражения", беззубо уступив в гостях у "Саутгемптона" — 2:0.
Команды достаточно бодро начали матч. После небольшого периода активности "святых" взяли слово "ириски". Хамес Родригес ударом со штрафного размял голкипера, а Гульфи Сигурдссон с дистанции пробил в перекладину.
Затем вновь последовала волна активности хозяев. Ориоль Ромеу размял Джордана Пикфорда, а Джеймс Уорд-Проуз, сыграв в стенку с Данни Ингсом, ударом с правого края штрафной площади открыл счет — 1:0.
Пока "Эвертон" не пришел в себя, "Саутгемптон" взял и удвоил счет. Ингс вновь выступил диспетчером, навесив с левого фланга к дальней штанге, где Че Адамс остался один против Сигурдссона и с помощью рикошета от исландца поразил ворота — 2:0.
До перерыва случился еще один гол. Это Стюарт Армстронг классно пробил с дистанции, однако отдававший ему мяч Адамс залез в офсайд. Взятие ворот не было засчитано.
Ни разговор Карло Анчелотти в перерыве, ни последовавшие замены не помогли "Эвертону" переломить игру. Гости просто не создавали никакой угрозы впереди.
Надежды "ирисок" отыграться были перечеркнуты на 72-й минуте, когда Люка Динь грубо наступил на ахилл Кайла Уолкер-Питерса сзади и получил прямую красную карточку. Концовка сложилась безмятежно для "святых".
"Эвертон" удивил своей беззубой игрой относительно первых пяти матчей сезона, но все равно остается во главе таблицы. "Саутгемптон" не просто победил, а переиграл "ирисок" и вполне мог завершить матч с крупным счетом.
"Саутгемптон" — "Эвертон". Отчет о матче
25.10.2020 18:55
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Последние комментарии:
Пиздец, ливерпук не смог обыграть эвертон, который играл в девятером.
Что с ними сделает саутгемптон?
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Я гоню быстро не подъедешь близко
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Костоломы ебаные опять всех игроков соперника начали ломать умышленно
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Эвритон клуп пи......
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АПЛ топ
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какая же эвертон грязь ебаная, сотон их рылом все 95 минут отвозил, а они опять начали соперников ломать, только чудом питерс не травмировался, плюс судья еще обосрался не удалив льюина с бернардом.
хозяева топово отыграли, разъебав фланги гостей и ничего им не позволив, вестергор - скала, как раз такой защ нужен ливерпулю в отсутсвие ван дейка, чтоб воздух весь снимать и корпусом ебашить
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Я плачу от счастья!!!! НЕВЕРОЯТНО!!!!
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И после момента с динем, ктото скажет, что пикфорд и ришарлисон нанесли травмы ван дейку и тиаго случайно в игровом эпизоде?
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Ураа!
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