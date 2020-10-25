Инс: "Для Погба настало время уйти"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс посоветовал полузащитнику Полю Погба уйти от "красных дьяволов".

Как и против "Ньюкасла" в прошлый уикенд, как и против ПСЖ в середине недели, Погба не нашлось места в стартовом составе "Юнайтед" на субботний матч Премьер-Лиги против "Челси".



По мнению Инса, Полю так и не удалось заиграть у "красных дьяволов", поэтому будет лучше прервать эти мучения.



"Это очень, очень большой матч, и Поль Погба должен быть на поле. Сидя на лавке и наблюдая, как на его позиции играют Мактоминей и Фред — не хочу проявить неуважение к ним, — я бы думал: "Должно быть, я что-то делаю не так, раз не могу пройти в состав этой команды".



"Я знаю, что у него была травма, и тренер, возможно, пытался усилить игру с помощью его выхода на замену, но я думаю, настало время уйти. Лишь две недели назад он взял и сказал, что хочет в "Реал".



"Думаю, все то время, что он здесь находится, его игра нестабильна. Поль Погба — игрок мирового уровня, и когда он перешел, я подумал: "Отлично".



"Но все, что он делает, становится проблемой. Болельщики отвернулись от него, а теперь пришел Бруну Фернандеш и показал, каким должен быть игрок "Манчестер Юнайтед".



"Бруну играет стабильно, а Поль Погба — нет, и поэтому он оказывается на лавке", — сообщил Инс в эфире beIN Sports.