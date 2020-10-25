Артета ответил агенту Озила
Наставник "Арсенала" Микель Артета ответил на резкую критику агента полузащитника Месута Озила.
Ранее на текущей неделе агент Эркют Согут заявил, что Артета лукавит, когда объясняет причину отсутствия Озила в заявке "Арсенала" на Премьер-Лигу.
Согут потребовал честного объяснения — хотя бы ради болельщиков. Однако Микель уверяет, что в его работе честность и прямота — одни из самых обязательных качеств.
"Если тебе положено быть лидером, люди должны доверять тебе. А чтобы они доверяли тебе, ты должен быть честен".
"Ты должен ясно выражать свое мнение и уметь говорить людям, лицо в лицо, хорошие и плохие новости".
"А затем ты должен придерживаться сказанного тобой, обозначенных тобой требований и того, как ты это применяешь".
"Когда у них получается, ты должен аплодировать им, а когда не получатся, должны быть последствия. Ты создаешь культуру, и люди должны ей соответствовать".
"Чтобы достичь успеха, люди должны напрячься и требовать от каждого в этом футбольном клубе соответствовать установленным стандартам", — цитирует Артету Daily Mirror.
25.10.2020 17:00
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Как и ожидалось, китайские сосохуи прямо не ответят. Офишали: Артета - китайская проститутка.
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Умный человек.
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