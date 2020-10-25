Траоре объяснил, почему стал натираться детским маслом
Вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре объяснил, почему он стал натирать руки детским маслом.
Получив несколько неприятных вывихов плеча в прошлом сезоне, Траоре решил последовать идее сотрудников клуба. Адама стал натирать руки детским маслом, и это действительно ему помогло — поначалу соперники были в шоке.
"С маслом игрокам становится невозможно схватить меня, особенно когда я хорошо двигаюсь".
"У персонала появилась очень умная идея, потому что они знали о моих проблемах с плечом. Они сказали, чтобы я попробовал. Раньше соперники хватали меня за руку, и я получал вывих за вывихом".
"В первом матче было очень забавно, потому что многие игроки хватали мня за руку и не могли поймать. Они спрашивали: "Что произошло?" А я продолжал говорить: "Я не знаю!"
"Это важно для меня, потому что теперь игрокам нужна другая тактика. Прежде они пытались схватить меня за руку, и это было тяжело для меня. Теперь, когда у меня масло на руке, они просто скользят", — сообщил Траоре The Telegraph.
25.10.2020 16:00
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Дежавю
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Миxyйло уже выкладывал эту новость, додик
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