Клубам Премьер-Лиги предложены новые правила насчет трансферов из-за рубежа
FA предложила клубам Премьер-Лиги принять новую систему, которая лишит их возможности приглашать "зарубежных игроков низкого уровня".
В данный момент клубам Премьер-Лиги нужно обращаться за разрешением на работу для игроков из-за пределов Евросоюза, и здесь определяющим фактором является количество проведенных матчей за сборную.
Однако текущие правила в любом случае придется изменить в связи с Brexit, и Ассоциация начала к этому готовиться еще более двух лет назад.
Как сообщает Sky Sports, организация Грега Кларка разработала новую систему на основе скоринга, которая в пять раз увеличит доступность талантов без европейского паспорта.
Предложенные изменения в основном затронут молодых непроверенных игроков, чей уровень выглядит спорно для Премьер-Лиги. Трансферы футболистов, которых приглашают в основной состав, и юношей никак не пострадают.
25.10.2020 15:00
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ну и где эти правила? подробности бы
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