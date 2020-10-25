Клубам Премьер-Лиги предложены новые правила насчет трансферов из-за рубежа

FA предложила клубам Премьер-Лиги принять новую систему, которая лишит их возможности приглашать "зарубежных игроков низкого уровня".

В данный момент клубам Премьер-Лиги нужно обращаться за разрешением на работу для игроков из-за пределов Евросоюза, и здесь определяющим фактором является количество проведенных матчей за сборную.



Однако текущие правила в любом случае придется изменить в связи с Brexit, и Ассоциация начала к этому готовиться еще более двух лет назад.



Как сообщает Sky Sports, организация Грега Кларка разработала новую систему на основе скоринга, которая в пять раз увеличит доступность талантов без европейского паспорта.



Предложенные изменения в основном затронут молодых непроверенных игроков, чей уровень выглядит спорно для Премьер-Лиги. Трансферы футболистов, которых приглашают в основной состав, и юношей никак не пострадают.