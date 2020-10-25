Уилшир собрался в Америку

Джек Уилшир Бывший Полузащитник "Вест Хэма" и "Арсенала" Джек Уилшир склоняется к тому, чтобы продолжить свою карьеру в МЛС.

Ранее на текущей неделе Уилшир напомнил за себе и заявил, что на нем рано ставить крест в 28 лет. Джек отчаянно жаждет реабилитировать свою карьеру и надеется уйти в клуб, где он сможет гарантированно играть.

Уилшир допустил свой переезд в Европу, однако Daily Mirror утверждает, что Джек склоняется к тому, чтобы отправиться за океан.

Статус Уилшира как свободного агента и его солидный опыт выступлений на клубном и международном уровнях делают Джека привлекательной целью для многих команд, однако англичанин считает Соединенные Штаты наиболее подходящим местом, чтобы напомнить о своем таланте.


Метки МЛС, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2020 13:00

Количество просмотров Просмотров: 303

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tolikohota 25.10.2020 13:19 # tolikohota
    Жаль что Арсенал не продал этого инвалида лет 7-8 назад. Ещё заработал бы

    (ответить)

  2. vyrentz 25.10.2020 13:01 # vyrentz
    Напомнить о таланте, Америка, ну да, ну да.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: