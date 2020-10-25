Уилшир собрался в Америку

Бывший Полузащитник "Вест Хэма" и "Арсенала" Джек Уилшир склоняется к тому, чтобы продолжить свою карьеру в МЛС.

Ранее на текущей неделе Уилшир напомнил за себе и заявил, что на нем рано ставить крест в 28 лет. Джек отчаянно жаждет реабилитировать свою карьеру и надеется уйти в клуб, где он сможет гарантированно играть.



Уилшир допустил свой переезд в Европу, однако Daily Mirror утверждает, что Джек склоняется к тому, чтобы отправиться за океан.



Статус Уилшира как свободного агента и его солидный опыт выступлений на клубном и международном уровнях делают Джека привлекательной целью для многих команд, однако англичанин считает Соединенные Штаты наиболее подходящим местом, чтобы напомнить о своем таланте.