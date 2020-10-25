Эвра и Невилл считают, что МЮ не нужно было покупать Ван де Бека
Экс-игроки "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра и Гари Невилл сошлись во мнении, что в покупке полузащитника Донни Ван де Бека не было необходимости для "красных дьяволов".
Пока "Аякс", бывший клуб Ван де Бека, крушил "ВВВ-Венло" со счетом 0:13, Ван де Бек с унылым видом наблюдал со скамейки запасных за матчем "Юнайтед" против "Челси", так и не появившись на замену.
Комментируя безголевую ничью на "Олд Траффорд", Эвра выразил недоумение, почему его бывший клуб потратил 40 миллионов фунтов на Донни.
"Если говорить о Ван де Беке, то я не имею ничего против этого парня, но зачем мы купили его? Каждый матч он наблюдает с трибун. Он не был нам нужен, и это правда", — сообщил Эвра.
Насчет 23-летнего голландца, сыгравшего менее часа в Премьер-Лиге, высказался и Невилл.
"Это небольшая загадка для меня, почему они так используют Ван де Бека после его перехода за 40 миллионов фунтов".
"Такое впечатление, что ему не отводится ведущая роль в планах Оле Гуннара Сульшера на каждый матч. Я слегка озадачен. И чем больше он остается вне стартового состава, чем больше он не выходит на поле, тем больше ты думаешь: "Ну, обычно игрок за 40 миллионов фунтов должен играть".
"Должно быть он сам тоже думает в данный момент: "Что я здесь делаю?" — заявил Невилл.
25.10.2020 11:00
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Зимой к Моуру в аренду
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Ожидаемо, его купили, чтоб фанатье не ныло, так же как абрамович накупил перспективную молодежь, пока конкурентов не было, но умудрился и при таком раскладе переплатить. Никакого системного подхода, что блестит, то и купили, а надо это или нет, пох
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И так понятно. Срульшер дол6ое6а кусок
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Вудворта маму ипал. Бестолочь
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Мешки скоро обанкротятся.
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