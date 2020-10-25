Сульшер чувствует, что МЮ дожал бы "Челси" с фанатами на трибунах

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что с фанатами на трибунах "Олд Траффорд" его команда победила бы "Челси".

Сыграв в субботу без голов, "Юнайтед" продлил свою серию без побед дома до трех матчей в новом сезоне Премьер-Лиги.



Анализируя игру, Сульшер приходит к выводу, что его команде не хватило поддержки болельщиков, чтобы дожать соперника.



"Это был матч двух команд, которые на этой неделе играли в Европе, и это слегка появилось в первом тайме. Во втором тайме мы прибавили, и будь "Стретфорд Энд" полон, нам, возможно, и удалось бы заставить мяч пересечь линию ворот".



"Мы прижали их, Тиаго Силва совершил хороший блок, их голкипер дважды отражал удары Маркуса (Рэшфорда)".



"Будь стадион или "Стретфорд Энд" полными, мы были бы настойчивее. Этого не хватало игре. Сейчас, глядя на игру, это как другой вид спорта. Нам не хватает фанатов".



"То же самое касается всех команд. Каждый согласится, что футбол сейчас не такой, как прежде. Не хватает этой остроты, и нам не терпится вернуть фанатов", — цитирует Сульшера Daily Mail.