"Ливерпуль" начал переговоры по Кабаку
"Ливерпуль" инициировал переговоры с "Шальке-04" о приобретении центрального защитника Озана Кабака.
Этот сезон главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рискнул начать, не приглашая игрока на замену проданному в "Зенит" Деяну Ловрену, за что вскоре поплатился, потеряв с травмой Виргила Ван Дейка.
Потеря Ван Дейка, который, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне, заставила "красных" срочно начать работу над поисками центрального защитника, чтобы новичок оказался в распоряжении Клоппа уже 1 января.
По информации Daily Mirror, чемпионы Премьер-Лиги уже сообщили коллегам из Гельзенкирхена о своем желании приобрести Кабака, который до пандемии коронавируса оценивался в 40 миллионов фунтов.
Сейчас цена за 20-летнего турка будет пониже, но на 30 млн. фунтов, включая гарантированные 20 млн. фунтов, "Шальке-04" вполне может рассчитывать.
Сообщается, что Клопп является большим поклонником таланта Кабака, который прибыл в "Шальке-04" чуть более года назад из "Штутгарта" за 13 млн. фунтов. До переезда в Германию Озан выступал за "Галатасарай", а за сборную Турции провел четыре матча.
25.10.2020 09:00
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Последние комментарии:
Помню у нас давно во дворе член кабакой называли
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Спасибо что не негр
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хорошо, что утка, лесом всех этих чурок слать.
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Кот в мешке
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даже тут хаверц без мяча
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