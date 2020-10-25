"Ливерпуль" начал переговоры по Кабаку

Озан Кабак "Ливерпуль" инициировал переговоры с "Шальке-04" о приобретении центрального защитника Озана Кабака.

Этот сезон главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рискнул начать, не приглашая игрока на замену проданному в "Зенит" Деяну Ловрену, за что вскоре поплатился, потеряв с травмой Виргила Ван Дейка.

Потеря Ван Дейка, который, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне, заставила "красных" срочно начать работу над поисками центрального защитника, чтобы новичок оказался в распоряжении Клоппа уже 1 января.

По информации Daily Mirror, чемпионы Премьер-Лиги уже сообщили коллегам из Гельзенкирхена о своем желании приобрести Кабака, который до пандемии коронавируса оценивался в 40 миллионов фунтов.

Сейчас цена за 20-летнего турка будет пониже, но на 30 млн. фунтов, включая гарантированные 20 млн. фунтов, "Шальке-04" вполне может рассчитывать.

Сообщается, что Клопп является большим поклонником таланта Кабака, который прибыл в "Шальке-04" чуть более года назад из "Штутгарта" за 13 млн. фунтов. До переезда в Германию Озан выступал за "Галатасарай", а за сборную Турции провел четыре матча.


Метки Кабак, Ливерпуль, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2020 09:00

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  1. ilovemanutd 25.10.2020 09:43 # ilovemanutd
    Помню у нас давно во дворе член кабакой называли

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  2. largo-winch 25.10.2020 09:35 # largo-winch
    Спасибо что не негр

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  3. alexomck 25.10.2020 09:21 # alexomck
    хорошо, что утка, лесом всех этих чурок слать.

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  4. abrec 25.10.2020 09:21 # abrec
    Кот в мешке

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  5. yamateh 25.10.2020 09:03 # yamateh
    даже тут хаверц без мяча

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