Клопп: "Там даже не было фола"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что пенальти в ворота его команды в матче против "Шеффилд Юнайтед" был назначен ошибочно.

Подопечные Клоппа оказались в довольно сложной ситуации, когда рефери и система VAR решили, что уже на 10-й минуте матча Фабиньо нарушил правила на линии штрафной площадки.



"Клинки" получили пенальти, благодаря которому открыли счет и заставили "Ливерпуль" отыгрываться, и после волевой победы 2:1 Юрген отметил неприятную тенденцию в отношении судейских ошибок.



"Там даже не было фола. Позади шесть матчей сезона, и в трех из них принимались ошибочные решения такого рода. Мы не просим о преимуществе — мы просто не хотим, чтобы нас ущемляли. Такова ситуация. Пенальти придал импульс "Шеффилд Юнайтед", потому что до него они не могли ничего сделать".



"Затем мы стали слегка нетерпеливыми, но все же забили гол благодаря нашей лучшей атаке в первом тайме. Также мы забили второй гол, плюс Мо (Салах) имел невероятный момент. Соперник имел свои моменты, но мы оборонялись от всего сердца. Это была тяжелая неделя с кучей сыгранных минут против сложных соперников, поэтому я доволен", — цитирует Клоппа The Guardian.