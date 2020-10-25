6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 25 октября, тремя поединками продолжится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



С течением сезона "Саутгемптон" выглядит все увереннее, приближаясь к форме, в которой завершал прошлую кампанию. "Эвертон" в прошлый уикенд потерял свои первые очки, сыграв 2:2 с "Ливерпулем", но при этом остается непобежденным лидером Премьер-Лиги. "Ириски" имеют шанс впервые с 1992 года оформить две победы подряд во встречах со "святыми" в рамках высшего дивизиона.



Плеймейкер "Эвертона" Хамес Родригес может сыграть, возобновив тренировки после полученной в дерби с "Ливерпулем" гематомы. Шеймус Коулмен вне игры с травмой задней поверхности бедра. Джонджо Шелви также травмирован. Ришарлисон отбывает дисквалификацию.



Вингер Тео Уолкотт не сыграет за "Саутгемптон" ввиду условий своей аренды. Мусса Дженепо все еще лечится. Стюарт Армстронг возвращается с самоизоляции.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — НЬЮКАСЛ 19:30



"Вулверхэмптон" был хорош против "Лидса" в понедельник вечером, оформив свою вторую победу подряд и снова не пропустив. "Ньюкасл" пока слишком нестабилен, но в случае победы сможет похвастать своим лучшим стартом сезона в Премьер-Лиге с 2011 года. Семь из 10 последних встреч этих команд в высшем дивизионе завершились вничью, включая три крайних с одинаковым счетом 1:1.



Сразу у нескольких игроков "Вулверхэмптона" имеются проблемы со здоровьем, но к числу отсутствующих точно можно причислить лишь Хонни.



"Ньюкасл" устроит фитнес-тест для голкипера Карла Дарлоу, пострадавшего в столкновении с Маркусом Рэшфордом в прошлый уикенд. Айзек Хейден и Шон Лонгстафф тоже могут вернуться вовремя. Мартин Дубравка, Мэтт Ритчи и Дуайт Гэйл команде не помогут.



АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 22:15



Это хорошее время для "Арсенала", чтобы сыграть против "Лестера", который, столкнувшись с кадровыми проблемами забуксовал и потерпел три поражения подряд в Премьер-Лиге — впервые с февраля 2019, когда это привело к увольнению Клода Пюэля. "Канониры" по-прежнему не проигрывают дома в чемпионате в 2020 году, нарастив эту серию уже до 11 матчей. В 27 последних встречах с "лисами" на своем поле во всех соревнованиях "Арсенал" ни разу не уступил, одержав 20 побед.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Дани Себальоса и Виллиана, которые не ездили к "Рапиду" в Лиге Европы. Сократис и Месут Озил не заявлены на Премьер-Лигу.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди находится под вопросом из-за проблем с икроножной мышцей. Чаглар Сеюнджю, Даниэль Амарти, Рикардо Перейра и Уилфрид Ндиди травмированы.