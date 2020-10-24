"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"
"Ливерпуль" присоединился к "Эвертону" во главе Премьер-Лиги благодаря волевой победе 2:1 над "Шеффилд Юнайтед".
Относительно победы 0:1 над "Аяксом" в стартовом составе "красных" произошли три изменения. Алиссон, Джордан Хендерсон и Диогу Жота появились вместо Адриана, Джеймса Милнера и Кертиса Джонса.
У "клинков" впервые в старте на матч Премьер-Лиги вышел экс-нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер. Также свой шанс получили Итан Ампаду и Бен Осборн.
Со стартовым свистком "Ливерпуль" побежал вперед и создал парочку опасных моментов. "Шеффилд" ответил на 10-й минуте — Оли Макберни нарвался на фол со стороны Фабиньо на линии штрафной. После консультации с VAR рефери Майк Дин назначил пенальти, который был безупречно реализован Сандером Берге — 0:1.
Хозяева выглядели растерянными после пропущенного гола, и гости пытались этим воспользовался. "Клинки" завладели инициативой и принялись искать второй гол.
Однако "Шеффилд" слегка увлекся, и на 41-й минуте нарвался на ответную атаку. Голкипер Аарон Рамсдейл отразил удар Садио Мане головой, но перед добиванием Роберто Фирмино оказался бессилен — 1:1.
Почти сразу же "красные" могли выйти вперед, но Мохамеду Салаху не удалось реализовать выход один на один с Рамсдейлом.
Во втором тайме гости не перестали атаковать, но делали это уже гораздо реже. "Ливерпуль" владел инициативой и пытался переломить игру.
На 62-й минуте Салах технично принял заброс Трента Александер-Арнольда ногой и, не опуская мяч на землю, поразил ворота. Однако система VAR определила гол у Мохамеда, гол не был засчитан.
Прошло всего две минуты, и "красные" забили по всем правилам. Это Жота головой замкнул подачу Мане с левого фланга — 2:1.
Поведя в счете, "Ливерпуль" вернулся в энергосберегающий режим. А вот "Шеффилд" вновь принялся активно атаковать и вновь едва на этом не попался — на 81-й минуте Салах попал в штангу. Однако счет уже не изменился.
"Ливерпуль" включился в игру ровно настолько, сколько было достаточно для победы. "Шеффилд Юнайтед" потрепал нервы чемпионам, отрезками играя на равных или даже лучше, но по мастерству до своего соперника не дотянул.
"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
24.10.2020 23:55
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Последние комментарии:
Кстати, колбасята, может пора безвизу скидываться, чтобы он все матчи Ливерпуля смотрел и отписываться здесь? Ну реально же заходит) А вдруг он передумает и перестанет кукарекать?
(ответить)
А что по Ливерпулю скажут местные конспирологи? В прошлом сезоне судьи тащили красных к чемпионству, чтобы чемпионат был интереснее. А сейчас что, сливают, чтобы ещё интереснее стал? Незамеченный грязный фол Пикфорда, отменённый чистый гол Хендерсона, теперь вот левейшая пенка с Шеффилдом... Что за хня такая?
(ответить)
Ну бэкмаунт он отдал как чёрт обычно переварачивался ну или на крайняк можно было в черепаху свернуться не ожидая пока ситбэлт закинет
(ответить)
Сразу видно Иванов которые никогда не боролись ахах дикий ор
(ответить)
24.10.2020 23:23 #
bezviz
ахахаха сосать)
Источник: http://fapl.ru/posts/81764/?c=1
Талисман в деле
(ответить)
Сука хабибка. Договорняк ебаный
(ответить)
Базовый ударник 6лять, просто реально как лох, по сути если бы времени было больше в первом раунде, его бы задушили ещё тогда. Шатался уже от пососной ударки хабиба, ну это уму непостижимо. Груша американская, середняк
(ответить)
Любой человек который занимался борьбой больше пары занятий, поймет как сложно было не отдать спину в той ситуации.
(ответить)
Хабиб зверь в октагоне и достойнейший человек вне него, уважуха!
(ответить)
молодцы Ливерпульцы, молодец Хабиб. Матери дал обещание, уверен что сдержит слово.
(ответить)
Гейджи вообще к бою готовился или ему там занесли?
(ответить)
У Бибипа явно не последний бой и будут еще. Вон Конор тыщу раз заканчивал и возобновлял
(ответить)
Гейджи как челси. Выпускаешь его на норм игру, а он засыпает при первой же возможности.
(ответить)
Потрепали нервов шефилдцы. Но молодцы что перебороли. Много проблем есть в игре, но тихим сапом входят в калию. Тактика с 4-2-3-1 норм зашла, Жота слишком хорош, чтоб не играть сейчас, хотя в первом тайме, выглядел кисло.
Судейский беспредел конечно торжествует. Если бы на Роббо поставили то без б, но это херня полная.
Но тем не менее, с победой! Юнва!
(ответить)
Базовый борец, не думая отдаёт спину и получает фулл маунт...
Это если ещё вспомнить базового кикера Барбозу, который в бою с кебабом вдруг стал драться на уровне боксера дюсш...
Какой нах п4п. С таким уровнем оппозиции путь спасибо скажет, что вообще в том списке есть
(ответить)
Дожили. Город Ливерпуль всецело доминирует в ПЛ
(ответить)
А Конор не так плох оказался, до 4-го раунда дожил. И Фатиме фингал поставил.
(ответить)
На самом деле, будь чуть больше времени, Хабиб бы ещё в первом раунде амбаром закончился с Гаджи.
Доминантное выступление.
(ответить)
Г Э Т Д Ж И
Л
И
Н
О
М
Е
С Ы К У Н
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Ч Е Л С И
Е
М
П
И
О
Н А Х У Й
(ответить)
Пиздец, и где мой бой Тони-Хабиб и Конор-Хабиб 2?
Ебаный борцуха охуел совсем, блять! Отобрать у него все деньги и не выпускать из клетки!
(ответить)
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