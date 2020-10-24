"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"

Диогу Жота "Ливерпуль" присоединился к "Эвертону" во главе Премьер-Лиги благодаря волевой победе 2:1 над "Шеффилд Юнайтед".

Относительно победы 0:1 над "Аяксом" в стартовом составе "красных" произошли три изменения. Алиссон, Джордан Хендерсон и Диогу Жота появились вместо Адриана, Джеймса Милнера и Кертиса Джонса.

У "клинков" впервые в старте на матч Премьер-Лиги вышел экс-нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер. Также свой шанс получили Итан Ампаду и Бен Осборн.

Со стартовым свистком "Ливерпуль" побежал вперед и создал парочку опасных моментов. "Шеффилд" ответил на 10-й минуте — Оли Макберни нарвался на фол со стороны Фабиньо на линии штрафной. После консультации с VAR рефери Майк Дин назначил пенальти, который был безупречно реализован Сандером Берге — 0:1.

Хозяева выглядели растерянными после пропущенного гола, и гости пытались этим воспользовался. "Клинки" завладели инициативой и принялись искать второй гол.

Однако "Шеффилд" слегка увлекся, и на 41-й минуте нарвался на ответную атаку. Голкипер Аарон Рамсдейл отразил удар Садио Мане головой, но перед добиванием Роберто Фирмино оказался бессилен — 1:1.

Почти сразу же "красные" могли выйти вперед, но Мохамеду Салаху не удалось реализовать выход один на один с Рамсдейлом.

Во втором тайме гости не перестали атаковать, но делали это уже гораздо реже. "Ливерпуль" владел инициативой и пытался переломить игру.

На 62-й минуте Салах технично принял заброс Трента Александер-Арнольда ногой и, не опуская мяч на землю, поразил ворота. Однако система VAR определила гол у Мохамеда, гол не был засчитан.

Прошло всего две минуты, и "красные" забили по всем правилам. Это Жота головой замкнул подачу Мане с левого фланга — 2:1.

Поведя в счете, "Ливерпуль" вернулся в энергосберегающий режим. А вот "Шеффилд" вновь принялся активно атаковать и вновь едва на этом не попался — на 81-й минуте Салах попал в штангу. Однако счет уже не изменился.

"Ливерпуль" включился в игру ровно настолько, сколько было достаточно для победы. "Шеффилд Юнайтед" потрепал нервы чемпионам, отрезками играя на равных или даже лучше, но по мастерству до своего соперника не дотянул.

"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2020 23:55

Количество просмотров Просмотров: 2049

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 25.10.2020 00:36 # sausage
    Кстати, колбасята, может пора безвизу скидываться, чтобы он все матчи Ливерпуля смотрел и отписываться здесь? Ну реально же заходит) А вдруг он передумает и перестанет кукарекать?

    (ответить)

  2. sausage 25.10.2020 00:34 # sausage
    А что по Ливерпулю скажут местные конспирологи? В прошлом сезоне судьи тащили красных к чемпионству, чтобы чемпионат был интереснее. А сейчас что, сливают, чтобы ещё интереснее стал? Незамеченный грязный фол Пикфорда, отменённый чистый гол Хендерсона, теперь вот левейшая пенка с Шеффилдом... Что за хня такая?

    (ответить)

  3. man4ester17 25.10.2020 00:33 # man4ester17
    Ну бэкмаунт он отдал как чёрт обычно переварачивался ну или на крайняк можно было в черепаху свернуться не ожидая пока ситбэлт закинет

    (ответить)

  4. man4ester17 25.10.2020 00:32 # man4ester17
    Сразу видно Иванов которые никогда не боролись ахах дикий ор

    (ответить)

  5. thegodfather 25.10.2020 00:30 # thegodfather
    24.10.2020 23:23 #
    bezviz

    ахахаха сосать)

    Источник: http://fapl.ru/posts/81764/?c=1

    Талисман в деле

    (ответить)

  6. toha-bludsikir 25.10.2020 00:30 # toha-bludsikir
    Сука хабибка. Договорняк ебаный

    (ответить)

  7. mufc1994 25.10.2020 00:23 # mufc1994
    Базовый ударник 6лять, просто реально как лох, по сути если бы времени было больше в первом раунде, его бы задушили ещё тогда. Шатался уже от пососной ударки хабиба, ну это уму непостижимо. Груша американская, середняк

    (ответить)

  8. rentv 25.10.2020 00:23 # rentv
    Любой человек который занимался борьбой больше пары занятий, поймет как сложно было не отдать спину в той ситуации.

    (ответить)

  9. ataman 25.10.2020 00:22 # ataman
    Хабиб зверь в октагоне и достойнейший человек вне него, уважуха!

    (ответить)

  10. algambra 25.10.2020 00:21 # algambra
    молодцы Ливерпульцы, молодец Хабиб. Матери дал обещание, уверен что сдержит слово.

    (ответить)

  11. alcoholnarco 25.10.2020 00:20 # alcoholnarco
    Гейджи вообще к бою готовился или ему там занесли?

    (ответить)

  12. beatles-red 25.10.2020 00:20 # beatles-red
    У Бибипа явно не последний бой и будут еще. Вон Конор тыщу раз заканчивал и возобновлял

    (ответить)

  13. beatles-red 25.10.2020 00:16 # beatles-red
    Гейджи как челси. Выпускаешь его на норм игру, а он засыпает при первой же возможности.

    (ответить)

  14. gerrard08 25.10.2020 00:16 # gerrard08
    Потрепали нервов шефилдцы. Но молодцы что перебороли. Много проблем есть в игре, но тихим сапом входят в калию. Тактика с 4-2-3-1 норм зашла, Жота слишком хорош, чтоб не играть сейчас, хотя в первом тайме, выглядел кисло.
    Судейский беспредел конечно торжествует. Если бы на Роббо поставили то без б, но это херня полная.

    Но тем не менее, с победой! Юнва!

    (ответить)

  15. ry-l 25.10.2020 00:14 # ry-l
    Базовый борец, не думая отдаёт спину и получает фулл маунт...

    Это если ещё вспомнить базового кикера Барбозу, который в бою с кебабом вдруг стал драться на уровне боксера дюсш...


    Какой нах п4п. С таким уровнем оппозиции путь спасибо скажет, что вообще в том списке есть

    (ответить)

  16. beatles-red 25.10.2020 00:13 # beatles-red
    Дожили. Город Ливерпуль всецело доминирует в ПЛ

    (ответить)

  17. kukuruzzo 25.10.2020 00:12 # kukuruzzo
    А Конор не так плох оказался, до 4-го раунда дожил. И Фатиме фингал поставил.

    (ответить)

  18. mikkiynwa 25.10.2020 00:11 # mikkiynwa
    На самом деле, будь чуть больше времени, Хабиб бы ещё в первом раунде амбаром закончился с Гаджи.

    Доминантное выступление.

    (ответить)

  19. cfc000000 25.10.2020 00:10 # cfc000000
    Г Э Т Д Ж И
    Л
    И
    Н
    О
    М
    Е
    С Ы К У Н
    ——————————
    Ч Е Л С И
    Е
    М
    П
    И
    О
    Н А Х У Й

    (ответить)

  20. rentv 25.10.2020 00:10 # rentv
    Пиздец, и где мой бой Тони-Хабиб и Конор-Хабиб 2?

    Ебаный борцуха охуел совсем, блять! Отобрать у него все деньги и не выпускать из клетки!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: