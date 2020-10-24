"Ливерпуль" одержал волевую победу над "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" присоединился к "Эвертону" во главе Премьер-Лиги благодаря волевой победе 2:1 над "Шеффилд Юнайтед".

Относительно победы 0:1 над "Аяксом" в стартовом составе "красных" произошли три изменения. Алиссон, Джордан Хендерсон и Диогу Жота появились вместо Адриана, Джеймса Милнера и Кертиса Джонса.



У "клинков" впервые в старте на матч Премьер-Лиги вышел экс-нападающий "Ливерпуля" Риан Брюстер. Также свой шанс получили Итан Ампаду и Бен Осборн.



Со стартовым свистком "Ливерпуль" побежал вперед и создал парочку опасных моментов. "Шеффилд" ответил на 10-й минуте — Оли Макберни нарвался на фол со стороны Фабиньо на линии штрафной. После консультации с VAR рефери Майк Дин назначил пенальти, который был безупречно реализован Сандером Берге — 0:1.



Хозяева выглядели растерянными после пропущенного гола, и гости пытались этим воспользовался. "Клинки" завладели инициативой и принялись искать второй гол.



Однако "Шеффилд" слегка увлекся, и на 41-й минуте нарвался на ответную атаку. Голкипер Аарон Рамсдейл отразил удар Садио Мане головой, но перед добиванием Роберто Фирмино оказался бессилен — 1:1.



Почти сразу же "красные" могли выйти вперед, но Мохамеду Салаху не удалось реализовать выход один на один с Рамсдейлом.



Во втором тайме гости не перестали атаковать, но делали это уже гораздо реже. "Ливерпуль" владел инициативой и пытался переломить игру.



На 62-й минуте Салах технично принял заброс Трента Александер-Арнольда ногой и, не опуская мяч на землю, поразил ворота. Однако система VAR определила гол у Мохамеда, гол не был засчитан.



Прошло всего две минуты, и "красные" забили по всем правилам. Это Жота головой замкнул подачу Мане с левого фланга — 2:1.



Поведя в счете, "Ливерпуль" вернулся в энергосберегающий режим. А вот "Шеффилд" вновь принялся активно атаковать и вновь едва на этом не попался — на 81-й минуте Салах попал в штангу. Однако счет уже не изменился.



"Ливерпуль" включился в игру ровно настолько, сколько было достаточно для победы. "Шеффилд Юнайтед" потрепал нервы чемпионам, отрезками играя на равных или даже лучше, но по мастерству до своего соперника не дотянул.



"Ливерпуль" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче