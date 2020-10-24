Сульшер положительно оценил 0:0 с "Челси"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер нашел позитив в ничейном результате матча против "Челси".

Субботняя ничья на "Олд Траффорд" означает, что "Юнайтед" впервые с сезона 1972/73 не смог выиграть три первых домашних матча в чемпионате.

Однако Сульшер указывает на то, что два первых матча были поражениями, так что 0:0 — это шаг вперед.

"Мы сохранили свои ворота на замке и прервали серию из домашних поражений. Конечно, мы хотели победить, но я думаю, это была достойная игра".

"Мы провели очень хорошую неделю, дважды победив и раз сыграв вничью".

"Думаю, это был матч двух хороших команд, обладающих классными защитниками и классными голкиперами. Их голкипер совершил два великолепных сейва после ударов Маркуса (Рэшфорд)... В целом это была равная игра, но у меня было ощущение, что, если кто и одержит победу, то это мы", — цитирует Сульшера Daily Express.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2020 23:00

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