Сульшер положительно оценил 0:0 с "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер нашел позитив в ничейном результате матча против "Челси".

Субботняя ничья на "Олд Траффорд" означает, что "Юнайтед" впервые с сезона 1972/73 не смог выиграть три первых домашних матча в чемпионате.



Однако Сульшер указывает на то, что два первых матча были поражениями, так что 0:0 — это шаг вперед.



"Мы сохранили свои ворота на замке и прервали серию из домашних поражений. Конечно, мы хотели победить, но я думаю, это была достойная игра".



"Мы провели очень хорошую неделю, дважды победив и раз сыграв вничью".



"Думаю, это был матч двух хороших команд, обладающих классными защитниками и классными голкиперами. Их голкипер совершил два великолепных сейва после ударов Маркуса (Рэшфорд)... В целом это была равная игра, но у меня было ощущение, что, если кто и одержит победу, то это мы", — цитирует Сульшера Daily Express.