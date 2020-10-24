Аспиликуэта недоумевает из-за бездействия VAR в эпизоде с Магуайром

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил недоумение, почему система VAR не обратила внимание на жесткую игру Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче на "Олд Траффорд".

Субботнее противостояние "Юнайтед" и "Челси" завершилось без забитых голов, но игра могла бы сложиться иначе, если бы на исходе первого тайма рефери Мартин Аткинсон или его помощники обратили внимание на единоборство двух капитанов в штрафной домашней команды.



Сражаясь за мяч на втором этаже, Магуайр применил к Аспиликуэте силовой прием в стиле Халка Хогана. Сесар признает спорность этого эпизода, но не понимает, почему Аткинсон не обратился к VAR, чтобы, возможно, назначить пенальти в ворота "Юнайтед".



"Должен ли был "Челси" получить пенальти? Хороший вопрос. На поле я чувствовал, что да. Я чувствовал его руки на своей шее и плечах. Это решение для рефери, и у него есть VAR. В любой ситуации решение принимает рефери, а монитор может ему помочь. Это была ситуация 50 на 50, так почему бы не потратить 20 секунд, чтобы проверить?"



"Думаю, VAR может работать гораздо лучше. Футбол — контактный вид спорта, и я не говорю, что каждый контакт должен караться пенальти. В Англии допустима борьба. Но в футболе и Премьер-Лиге мы всегда должны стремиться к совершенству. Это не критика, просто все вместе мы можем сделать эту лигу лучше", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.



