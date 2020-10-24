Аспиликуэта недоумевает из-за бездействия VAR в эпизоде с Магуайром
Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил недоумение, почему система VAR не обратила внимание на жесткую игру Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче на "Олд Траффорд".
Субботнее противостояние "Юнайтед" и "Челси" завершилось без забитых голов, но игра могла бы сложиться иначе, если бы на исходе первого тайма рефери Мартин Аткинсон или его помощники обратили внимание на единоборство двух капитанов в штрафной домашней команды.
Сражаясь за мяч на втором этаже, Магуайр применил к Аспиликуэте силовой прием в стиле Халка Хогана. Сесар признает спорность этого эпизода, но не понимает, почему Аткинсон не обратился к VAR, чтобы, возможно, назначить пенальти в ворота "Юнайтед".
"Должен ли был "Челси" получить пенальти? Хороший вопрос. На поле я чувствовал, что да. Я чувствовал его руки на своей шее и плечах. Это решение для рефери, и у него есть VAR. В любой ситуации решение принимает рефери, а монитор может ему помочь. Это была ситуация 50 на 50, так почему бы не потратить 20 секунд, чтобы проверить?"
"Думаю, VAR может работать гораздо лучше. Футбол — контактный вид спорта, и я не говорю, что каждый контакт должен караться пенальти. В Англии допустима борьба. Но в футболе и Премьер-Лиге мы всегда должны стремиться к совершенству. Это не критика, просто все вместе мы можем сделать эту лигу лучше", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.
VAR didn’t even check this. Maguire holding Azpilicueta.— 𝙍𝙪𝙗𝙚𝙣 (@lfcrubn) October 24, 2020
Clear penalty??? pic.twitter.com/gJWZqkin8t
24.10.2020 22:00
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Последние комментарии:
к ВАР много вопросов у всех.
эпизод стоило рассмотреть.
сейчас до сих пор не ясно по какому принципу рассматриваются эпизоды.
лучше дать каждому клубу дать возможность запроса ВАР 2 раза за матч.
либо тренеру, либо капитану. тогда все будет максимально честно.
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Заголовки конечно тупые) ничего он не недоумевает . Довольно спокойно он об этом говорил. А так тут все ясно. Такие моменты уже заранее обсуждались с Взяткинсоном.
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Есть ощущение что судья продажный.
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симулянт испанский
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Вар незаметил Аспи потому что акции МЮ на бирже упали бы ещё больше. Атак тянут маню одни пенки им дают... на вар работают свой люди имея акции МЮ....
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такой игровой момент значит шолси не устраивает)
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Менструация юнайтед
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Подсос манкам от судей, да неужели
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Пенальти На Решфорде? Почему синяя казахская помойка мычит ? Ауылбай котакбастар, сиктимде кол койдым
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