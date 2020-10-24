Аспиликуэта недоумевает из-за бездействия VAR в эпизоде с Магуайром

Харри Магуайр и Сесар Аспиликуэта Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта выразил недоумение, почему система VAR не обратила внимание на жесткую игру Харри Магуайра из "Манчестер Юнайтед" в субботнем матче на "Олд Траффорд".

Субботнее противостояние "Юнайтед" и "Челси" завершилось без забитых голов, но игра могла бы сложиться иначе, если бы на исходе первого тайма рефери Мартин Аткинсон или его помощники обратили внимание на единоборство двух капитанов в штрафной домашней команды.

Сражаясь за мяч на втором этаже, Магуайр применил к Аспиликуэте силовой прием в стиле Халка Хогана. Сесар признает спорность этого эпизода, но не понимает, почему Аткинсон не обратился к VAR, чтобы, возможно, назначить пенальти в ворота "Юнайтед".

"Должен ли был "Челси" получить пенальти? Хороший вопрос. На поле я чувствовал, что да. Я чувствовал его руки на своей шее и плечах. Это решение для рефери, и у него есть VAR. В любой ситуации решение принимает рефери, а монитор может ему помочь. Это была ситуация 50 на 50, так почему бы не потратить 20 секунд, чтобы проверить?"

"Думаю, VAR может работать гораздо лучше. Футбол — контактный вид спорта, и я не говорю, что каждый контакт должен караться пенальти. В Англии допустима борьба. Но в футболе и Премьер-Лиге мы всегда должны стремиться к совершенству. Это не критика, просто все вместе мы можем сделать эту лигу лучше", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.


Метки VAR, Аспиликуэта, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 24.10.2020 23:03 # liverpool888
    к ВАР много вопросов у всех.
    эпизод стоило рассмотреть.
    сейчас до сих пор не ясно по какому принципу рассматриваются эпизоды.
    лучше дать каждому клубу дать возможность запроса ВАР 2 раза за матч.
    либо тренеру, либо капитану. тогда все будет максимально честно.

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  2. ketamin 24.10.2020 22:59 # ketamin
    Заголовки конечно тупые) ничего он не недоумевает . Довольно спокойно он об этом говорил. А так тут все ясно. Такие моменты уже заранее обсуждались с Взяткинсоном.

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  3. aacz 24.10.2020 22:58 # aacz
    Есть ощущение что судья продажный.

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  4. alexomck 24.10.2020 22:46 # alexomck
    симулянт испанский

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  5. chelsiukpro 24.10.2020 22:30 # chelsiukpro
    Вар незаметил Аспи потому что акции МЮ на бирже упали бы ещё больше. Атак тянут маню одни пенки им дают... на вар работают свой люди имея акции МЮ....

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  6. scauzer11 24.10.2020 22:11 # scauzer11
    такой игровой момент значит шолси не устраивает)

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  7. asnural 24.10.2020 22:08 # asnural
    Менструация юнайтед

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  8. ganinilyha 24.10.2020 22:05 # ganinilyha
    Подсос манкам от судей, да неужели

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  9. xah 24.10.2020 22:02 # xah
    Пенальти На Решфорде? Почему синяя казахская помойка мычит ? Ауылбай котакбастар, сиктимде кол койдым

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