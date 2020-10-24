МЮ и "Челси" не смогли забить друг к другу

Эдинсон Кавани и Эдуар Менди "Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя, даже не наиграв на забитые голы — 0:0.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Харри Магуайр, Хуан Мата и Даниэль Джеймс. Эдинсон Кавани был назван среди запасных.

По сравнению с 0:0 против "Севильи" из стартового состава "синих" провал Мейсон Маунт. Вместо него вышел Сесар Аспиликуэта.

Первые минут 20 команды провели в тренировочном режиме, совершенно без ворот. Первыми в игру включились гости — Кай Хаверц пытался вложить мяч в ногу Тимо Вернера, но того подвела техника.

Около получасовой отметки двумя ударами отметился Кристиан Пулишич, но в первом случае справился Давид Де Хеа, а во втором мяч прошел мимо ворот.

На 35-й минуте впервые показал зубы "Юнайтед". Хуан Мата помог Маркусу Рэшфорду ускользнуть от обороны "Челси", однако удар англичанина с линии штрафной был остановлен Эдуаром Менди.

На 41-й минуте приложился по мячу и сам Мата, пробив внешней стороной стопы с подступов к штрафной — Менди в прыжке отвел угрозу от своих ворот.

"Дьяволы" определенно прибавили в концовке первого тайма, но лишь относительно унылой игры в начале матча.

Во втором тайме игра чуть повеселела — обе команды старались, было много борьбы, но с моментами и первоклассным футболом по-прежнему было туго.

Обратил на себя внимание Кавани, который своим первым же касанием после выхода на замену едва не открыл счет. Эдинсон сыграл на опережение и пробил, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны стопы.

Шанс вырвать победу для своей команды имел Рэшфорд, но его крученый удар с линии штрафной в компенсированное время был отражен Менди.

Иногда безголевую ничью в футболе между большими командами сравнивают с шахматным поединком гроссмейстеров. Это не тот случай. Здесь два тренера до сих пор не понимают, как найти применение своим дорогостоящим инструментам.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2020 21:25

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Последние комментарии:




  1. jumanji 24.10.2020 21:47 # jumanji
    Маг красиво поджег местных аборигенов, со зверьем именно так нужно играть

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  2. asnural 24.10.2020 21:46 # asnural
    Казахи отпиздили половину юфс

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  3. bezviz 24.10.2020 21:44 # bezviz
    ну что смотрим как хабиб будет размазывать хабиба по октагону

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  4. sellman 24.10.2020 21:43 # sellman
    Судьи тащат помойку с помощью пенальти.
    При удобном случаи назначают пенки, или не назначают. В ЛЧ вообще пенальти по два раза помойке дают бить

    И шо там обосанные скамы будут ещё кукарекать ??

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  5. ry-l 24.10.2020 21:43 # ry-l
    Читаю паблики - пиздец терпилы на болелах Челси. Пишут "лучше такая игра, чем проиграть".

    Куда скатился клуб...

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  6. gidro-met 24.10.2020 21:41 # gidro-met
    Тупо на 0-0 вышли сыграть и кэфы дали соответствующие.

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  7. zigimarley 24.10.2020 21:40 # zigimarley
    Игра говно. Менди хорош.
    Судья долбится в глаза, если не видел очевидного пенальти в эпизоде с Аспиликуэтой.

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  8. blueisthecolor 24.10.2020 21:40 # blueisthecolor
    Дин спас никчемные пердаки манков не дав 2 чистые пенки. На.х.уя спрашивается вообще ВАР нужен, если эпизоды как удушающий от Маквакера не рассматривать. Еще хуже то, что спустя пару минут тщательно и старательно искали пенку на черном рыцаре блеа. Еб.учий судья уже второй матч за 2 сезона против скамья порет. И оба раза сраный Маквакер в центре внимания. Одно радует - Горлум походу еще сохранит работу на пару месяцев) П.С. - Менди - божество по сравнению с Кепой)

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  9. chelsealondon 24.10.2020 21:40 # chelsealondon
    Дождик, пенальти не дали ...у меня все...

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  10. knvlay 24.10.2020 21:40 # knvlay
    судьи помогли мю знатно тотальным игнором действий маги, но челче все равно выглядел хуже
    интересно, судейский беспредел когда-нибудь в будущем закончится или нет.

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  11. master-fakaster 24.10.2020 21:40 # master-fakaster
    Менди сохранил очко для Челси

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  12. roma-1878 24.10.2020 21:40 # roma-1878
    Не понимаю на кой ляд Джеймс был снова в старте, кто-нибудь осмыслил такие "гениальные" решения Олега?

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  13. sausage 24.10.2020 21:40 # sausage
    Что там у Клоппа? Все ресурсы рисуют схему 4-2-3-1 с Салахом на острие и Хендерсоном и Вейналдумом в опорке. Хз, чёт мне кажется, обычные 4-3-3 будет.

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  14. ketamin 24.10.2020 21:39 # ketamin
    Самое главное тактическое решение Сульшера - это установка на очень смелую игру Магвайера в своей штрафной, предварительно с Куяткинсоном обговорили этот момент

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  15. gerrard08 24.10.2020 21:39 # gerrard08
    Скам, офк, был по интереснее. Но тем не менее, сфолил бы условный Силва на Марсиале таким же образом как Магуайер, это была бы очередная пенка, которую скамчата с пеной у рта защищали бы. Вот про такие моменты, я и говорю, про ситуации, где «судья сами решают».

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  16. chelsea-69 24.10.2020 21:39 # chelsea-69
    Гонка за четвертое место началась

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  17. leonardo91 24.10.2020 21:39 # leonardo91
    Я уверен что в нечейках виноват Жека шестьнулей. Вот увидите Челси сыграет шесть ничьих тогда и спадет проклятие с Гегемонси :D)))))

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  18. sausage 24.10.2020 21:37 # sausage
    Так-то ничья на ОТ в пользу Челси. Плюс Лэмпарду за схему с 5-ю защитниками - не можешь качеством, бери количеством. Да и опыт Сильвы и Аспи в этом случае больше решает, чем их снизившиеся игровые кондиции. Ну а в атаке у пенсов - хуета полная, это не какой-то Саутгемптон вскрывать. Хаверц и Вернер, которые по утверждению главного пенсоаналитика на фапле уже хорошо сыгрались, даже не наметили какого-то подобия осмысленной атаки. МЮ конечно тоже не фонтан, явно переоценили атакующие способности синих.

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  19. anabanana94 24.10.2020 21:37 # anabanana94
    24.10.2020 19:28 #
    bezviz

    как говорил царь всея руси, я и есть государство
    так вот я и есть фапл
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    Источник: http://fapl.ru/posts/81758/?c=1#c7232327

    ВУААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХ

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  20. chlesea88 24.10.2020 21:37 # chlesea88
    Рузки язык покинул админа

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