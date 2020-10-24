МЮ и "Челси" не смогли забить друг к другу

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя, даже не наиграв на забитые голы — 0:0.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Харри Магуайр, Хуан Мата и Даниэль Джеймс. Эдинсон Кавани был назван среди запасных.



По сравнению с 0:0 против "Севильи" из стартового состава "синих" провал Мейсон Маунт. Вместо него вышел Сесар Аспиликуэта.



Первые минут 20 команды провели в тренировочном режиме, совершенно без ворот. Первыми в игру включились гости — Кай Хаверц пытался вложить мяч в ногу Тимо Вернера, но того подвела техника.



Около получасовой отметки двумя ударами отметился Кристиан Пулишич, но в первом случае справился Давид Де Хеа, а во втором мяч прошел мимо ворот.



На 35-й минуте впервые показал зубы "Юнайтед". Хуан Мата помог Маркусу Рэшфорду ускользнуть от обороны "Челси", однако удар англичанина с линии штрафной был остановлен Эдуаром Менди.



На 41-й минуте приложился по мячу и сам Мата, пробив внешней стороной стопы с подступов к штрафной — Менди в прыжке отвел угрозу от своих ворот.



"Дьяволы" определенно прибавили в концовке первого тайма, но лишь относительно унылой игры в начале матча.



Во втором тайме игра чуть повеселела — обе команды старались, было много борьбы, но с моментами и первоклассным футболом по-прежнему было туго.



Обратил на себя внимание Кавани, который своим первым же касанием после выхода на замену едва не открыл счет. Эдинсон сыграл на опережение и пробил, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны стопы.



Шанс вырвать победу для своей команды имел Рэшфорд, но его крученый удар с линии штрафной в компенсированное время был отражен Менди.



Иногда безголевую ничью в футболе между большими командами сравнивают с шахматным поединком гроссмейстеров. Это не тот случай. Здесь два тренера до сих пор не понимают, как найти применение своим дорогостоящим инструментам.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче