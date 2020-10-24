МЮ и "Челси" не смогли забить друг к другу
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя, даже не наиграв на забитые голы — 0:0.
По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против ПСЖ в стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Харри Магуайр, Хуан Мата и Даниэль Джеймс. Эдинсон Кавани был назван среди запасных.
По сравнению с 0:0 против "Севильи" из стартового состава "синих" провал Мейсон Маунт. Вместо него вышел Сесар Аспиликуэта.
Первые минут 20 команды провели в тренировочном режиме, совершенно без ворот. Первыми в игру включились гости — Кай Хаверц пытался вложить мяч в ногу Тимо Вернера, но того подвела техника.
Около получасовой отметки двумя ударами отметился Кристиан Пулишич, но в первом случае справился Давид Де Хеа, а во втором мяч прошел мимо ворот.
На 35-й минуте впервые показал зубы "Юнайтед". Хуан Мата помог Маркусу Рэшфорду ускользнуть от обороны "Челси", однако удар англичанина с линии штрафной был остановлен Эдуаром Менди.
На 41-й минуте приложился по мячу и сам Мата, пробив внешней стороной стопы с подступов к штрафной — Менди в прыжке отвел угрозу от своих ворот.
"Дьяволы" определенно прибавили в концовке первого тайма, но лишь относительно унылой игры в начале матча.
Во втором тайме игра чуть повеселела — обе команды старались, было много борьбы, но с моментами и первоклассным футболом по-прежнему было туго.
Обратил на себя внимание Кавани, который своим первым же касанием после выхода на замену едва не открыл счет. Эдинсон сыграл на опережение и пробил, но лишь всколыхнул сетку со внешней стороны стопы.
Шанс вырвать победу для своей команды имел Рэшфорд, но его крученый удар с линии штрафной в компенсированное время был отражен Менди.
Иногда безголевую ничью в футболе между большими командами сравнивают с шахматным поединком гроссмейстеров. Это не тот случай. Здесь два тренера до сих пор не понимают, как найти применение своим дорогостоящим инструментам.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
24.10.2020 21:25
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Последние комментарии:
Маг красиво поджег местных аборигенов, со зверьем именно так нужно играть
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Казахи отпиздили половину юфс
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ну что смотрим как хабиб будет размазывать хабиба по октагону
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Судьи тащат помойку с помощью пенальти.
При удобном случаи назначают пенки, или не назначают. В ЛЧ вообще пенальти по два раза помойке дают бить
И шо там обосанные скамы будут ещё кукарекать ??
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Читаю паблики - пиздец терпилы на болелах Челси. Пишут "лучше такая игра, чем проиграть".
Куда скатился клуб...
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Тупо на 0-0 вышли сыграть и кэфы дали соответствующие.
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Игра говно. Менди хорош.
Судья долбится в глаза, если не видел очевидного пенальти в эпизоде с Аспиликуэтой.
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Дин спас никчемные пердаки манков не дав 2 чистые пенки. На.х.уя спрашивается вообще ВАР нужен, если эпизоды как удушающий от Маквакера не рассматривать. Еще хуже то, что спустя пару минут тщательно и старательно искали пенку на черном рыцаре блеа. Еб.учий судья уже второй матч за 2 сезона против скамья порет. И оба раза сраный Маквакер в центре внимания. Одно радует - Горлум походу еще сохранит работу на пару месяцев) П.С. - Менди - божество по сравнению с Кепой)
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Дождик, пенальти не дали ...у меня все...
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судьи помогли мю знатно тотальным игнором действий маги, но челче все равно выглядел хуже
интересно, судейский беспредел когда-нибудь в будущем закончится или нет.
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Менди сохранил очко для Челси
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Не понимаю на кой ляд Джеймс был снова в старте, кто-нибудь осмыслил такие "гениальные" решения Олега?
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Что там у Клоппа? Все ресурсы рисуют схему 4-2-3-1 с Салахом на острие и Хендерсоном и Вейналдумом в опорке. Хз, чёт мне кажется, обычные 4-3-3 будет.
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Самое главное тактическое решение Сульшера - это установка на очень смелую игру Магвайера в своей штрафной, предварительно с Куяткинсоном обговорили этот момент
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Скам, офк, был по интереснее. Но тем не менее, сфолил бы условный Силва на Марсиале таким же образом как Магуайер, это была бы очередная пенка, которую скамчата с пеной у рта защищали бы. Вот про такие моменты, я и говорю, про ситуации, где «судья сами решают».
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Гонка за четвертое место началась
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Я уверен что в нечейках виноват Жека шестьнулей. Вот увидите Челси сыграет шесть ничьих тогда и спадет проклятие с Гегемонси :D)))))
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Так-то ничья на ОТ в пользу Челси. Плюс Лэмпарду за схему с 5-ю защитниками - не можешь качеством, бери количеством. Да и опыт Сильвы и Аспи в этом случае больше решает, чем их снизившиеся игровые кондиции. Ну а в атаке у пенсов - хуета полная, это не какой-то Саутгемптон вскрывать. Хаверц и Вернер, которые по утверждению главного пенсоаналитика на фапле уже хорошо сыгрались, даже не наметили какого-то подобия осмысленной атаки. МЮ конечно тоже не фонтан, явно переоценили атакующие способности синих.
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24.10.2020 19:28 #
bezviz
как говорил царь всея руси, я и есть государство
так вот я и есть фапл
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Источник: http://fapl.ru/posts/81758/?c=1#c7232327
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Рузки язык покинул админа
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