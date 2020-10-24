Клопп уверен, что Гомес и Матип могут играть в паре

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что защитники Джо Гомес и Жоэль Матип способны играть в паре.

Тяжелая травма Виргила Ван Дейка подталкивает Клоппа к экспериментам в центре обороны, на которые Юрген никогда бы не решился при здоровом голландце.



Клопп уже опробовал в деле связку Гомеса и Фабиньо в матче Лиги Чемпионов против "Аякса", а в преддверии субботнего поединка Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" намекнул, что на сей раз доверится Гомесу и Матипу.



"Причина, почему они никогда не играли вместе, заключается в том, что почти во всех матчах играл Вирдж, а один из них был травмирован. Кроме того, мог сыграть Деян Ловрен, пока был здесь".



"Я даже не знал, что они никогда не играли вместе, но они могут играть вместе. Говорю это без тени сомнения. Как я говорил про связку Фабиньо и Джо, им нужно привыкнуть друг к другу, а крайним защитникам нужно привыкнуть к ним".



"Чем выше стабильность в этой линии, тем лучше. У нас этого никогда не было, потому что на одной из позиций мы постоянно меняли игроков. Но я не сомневаюсь, что они будут сражаться вместе".



Это футбол, и это не стало ракетостроением в одночасье. Мы можем помочь им советами, но затем их будет ждать проверка каждые три дня", — цитирует Клоппа Goal.