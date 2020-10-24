Агуэро снова травмировался

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро получил новую травму в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" (1:1).

Напомним, Агуэро вернулся на футбольное поле лишь в прошлый уикенд, пропустив почти четыре месяца с повреждением колена.



Сыграв чуть более часа против "Арсенала" неделю назад и примерно столько же против "Порту" в Лиге Чемпионов в минувшую среду, Серхио вышел в стартовом составе "горожан" на матч против "Вест Хэма" и был заменен уже в перерыве.



Оказывается, 32-летний аргентинец снова травмировался и теперь направляется на углубленное обследование.



"Думаю, это мышечная травма. Задняя поверхность бедра, но завтра мы будем знать точно", — цитирует главного тренера "Сити" Хосеп Гвардиолу Manchester Evening News.