Фред надеется выиграть каждый трофей в этом сезоне

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что надеется выиграть каждый доступный трофей в этом сезоне.

"Юнайтед" неубедительно начал новый сезон, но победами над "Ньюкаслом" и ПСЖ слегка сгладил впечатление о себе.



Помимо Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, "красные дьяволы" продолжают свой путь в Кубке Лиги, а позже возьмут старт в Кубке Англии, и Фред мечтает преуспеть на всех фронтах сразу.



"Естественно, я хочу выиграть каждый трофей. Таковы мои с клубом амбиции".



"Лично я стремлюсь к тому сыграть много матчей, демонстрируя отличный футбол и помогая команде. И, естественно, не получать травм. Я хочу провести отличный сезон, а цель команды — побеждать вместе".



"Убежден, мы обладаем классом для этого. Мы обладаем классом, чтобы далеко зайти в Лиге Чемпионов, внутренних кубках и чтобы успешно выступить в Премьер-Лиге. Мы надеемся побороться за трофеи во всех соревнованиях", — сообщил Фред United Review.