Фред надеется выиграть каждый трофей в этом сезоне
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что надеется выиграть каждый доступный трофей в этом сезоне.
"Юнайтед" неубедительно начал новый сезон, но победами над "Ньюкаслом" и ПСЖ слегка сгладил впечатление о себе.
Помимо Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов, "красные дьяволы" продолжают свой путь в Кубке Лиги, а позже возьмут старт в Кубке Англии, и Фред мечтает преуспеть на всех фронтах сразу.
"Естественно, я хочу выиграть каждый трофей. Таковы мои с клубом амбиции".
"Лично я стремлюсь к тому сыграть много матчей, демонстрируя отличный футбол и помогая команде. И, естественно, не получать травм. Я хочу провести отличный сезон, а цель команды — побеждать вместе".
"Убежден, мы обладаем классом для этого. Мы обладаем классом, чтобы далеко зайти в Лиге Чемпионов, внутренних кубках и чтобы успешно выступить в Премьер-Лиге. Мы надеемся побороться за трофеи во всех соревнованиях", — сообщил Фред United Review.
24.10.2020 18:00
Просмотров: 240
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вообще то он надеется только побороться
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий