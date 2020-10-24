Лофтус-Чик рассказал, что сам попросил Лэмпарда о переходе в "Фулхэм"

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик рассказал, что сам инициировал переговоры с главным тренером "Челси" Фрэнком Лэмпардом о своем переходе в "Фулхэм" на правах аренды.

Проведя 13 месяцев в лазарете, по возвращении в строй Лофтус-Чик обнаружил, что конкуренция в полузащите "Челси" только возросла, и он не сможет играть регулярно.



Поэтому перед закрытием летнего трансферного окна Рубен ушел в аренду к "дачникам" и сделал это по своей инициативе.



"У нас состоялся искренний разговор с Фрэнком. Я сам его инициировал".



"Для меня было первостепенно много играть в этом сезоне. У нас в "Челси" высокая конкуренция, и после столь долгого отсутствия я не был уверен, что смогу великолепно играть и удерживать место в стартовом составе".



"Я не был уверен на 100 процентов, потому что мне только предстоит восстановить уверенность в себе. Об этом мы и поговорили. Босс согласился, и дальше все случилось", — сообщил Лофтус-Чик The Sun.