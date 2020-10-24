"Сити" сыграл только вничью с "Вест Хэмом"

"Манчестер Сити" наиграл только на ничью в выездном противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:1.

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно феерического камбэка против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (3:3). Герой того дерби Мануэль Лансини начал матч в запасе.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола тоже выпустил тех же 11 игроков, что и предыдущем матче — против "Порту" в среду. Выздоровевший Кевин Де Брюйне расположился среди запасных.



Гости достаточно агрессивно начали матч, но вскоре хозяева включились в игру и на 18-й минуте даже открыли счет. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга к воротам, где Мичейл Антонио оттеснил Рубена Диаша и эффектно пробил в падении через себя — 1:0.



В дальнейшем "Вест Хэм" играл очень организованно, и "Сити" просто не имел моментов, чтобы сравнять счет.



В перерыве Гвардиола заменил никак себя не проявившего Серхио Агуэро и выпустил Фила Фодена, который уже на 51-й минуте сказал свое веское слово. Молодой англичанин на ближней штанге принял передачу Жоау Канселу с левого края штрафной, развернулся и направил мяч в нижний угол ворот — 1:1.



"Молотобойцы" не стали унывать и в дальнейшем достойно оказывали сопротивление, но в ближе к концу матча "горожане" все-таки прижали "Вест Хэм".



Отличный шанс вырвать победу имел Рахим Стерлинг, однако ему не удалось реализовать выход один на один с Лукашем Фабиански на 86-й минуте.



Уже в компенсированное время Рияд Махрез с острого угла попал в штангу — "молотобойцы" выстояли.



Совершенно очевидно, что "Сити" не в форме. "Горожане" создали мизерное количество моментов, позволяя "Вест Хэму" чувствовать себя довольно комфортно на протяжении большей части матча.



"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче