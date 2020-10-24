"Сити" сыграл только вничью с "Вест Хэмом"
"Манчестер Сити" наиграл только на ничью в выездном противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:1.
Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно феерического камбэка против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (3:3). Герой того дерби Мануэль Лансини начал матч в запасе.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола тоже выпустил тех же 11 игроков, что и предыдущем матче — против "Порту" в среду. Выздоровевший Кевин Де Брюйне расположился среди запасных.
Гости достаточно агрессивно начали матч, но вскоре хозяева включились в игру и на 18-й минуте даже открыли счет. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга к воротам, где Мичейл Антонио оттеснил Рубена Диаша и эффектно пробил в падении через себя — 1:0.
В дальнейшем "Вест Хэм" играл очень организованно, и "Сити" просто не имел моментов, чтобы сравнять счет.
В перерыве Гвардиола заменил никак себя не проявившего Серхио Агуэро и выпустил Фила Фодена, который уже на 51-й минуте сказал свое веское слово. Молодой англичанин на ближней штанге принял передачу Жоау Канселу с левого края штрафной, развернулся и направил мяч в нижний угол ворот — 1:1.
"Молотобойцы" не стали унывать и в дальнейшем достойно оказывали сопротивление, но в ближе к концу матча "горожане" все-таки прижали "Вест Хэм".
Отличный шанс вырвать победу имел Рахим Стерлинг, однако ему не удалось реализовать выход один на один с Лукашем Фабиански на 86-й минуте.
Уже в компенсированное время Рияд Махрез с острого угла попал в штангу — "молотобойцы" выстояли.
Совершенно очевидно, что "Сити" не в форме. "Горожане" создали мизерное количество моментов, позволяя "Вест Хэму" чувствовать себя довольно комфортно на протяжении большей части матча.
"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
24.10.2020 16:25
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Последние комментарии:
Ебется реал с барсучатами
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myu99 а ты готова калым отдать за смегола?
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Битва между сутулой псиной и смеголом, будь я болельщиком одной из этих двух команд думаю бы повесился от стыда, но перед смертью пожелал бы своей команде проигрыша, чтоб тот или иной клоун на посту тренера оставил свои обязанности и последовал моему суицидальному пути!
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11 Манчестер Сити 5 8
ахахахахах чет ору люто, шарлатан шо с е6алом?)))))))
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Пепу новый контракт с такой игрой не получить.
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Не вижу конкурентов у Ливерпуля. Гегемоны!
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Только вкатываются в сезон можно понять
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Надеюсь он упадёт на китай...Астер верим!
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шарлатан в паники
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Сити не до конца форму набрал. отскочил автобус молотков, канеш, во втором тайме жестко их прессовали.
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Охохо Короли
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Скорее лысому контракт на 10 лет и еще 500 лямов на трансферы.
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Все могут короли!
Тупые арабы, не понимают что их лысый шарлатан и весь западный мир кидает на бабки!
Спецом сливают щити, чтобы еще больше арабы вкидывали бабло!
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Хорошая игра, скоро сыграются и все как и в былые времена будут сосать у КОРОЛЕЙ!!!
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Еще пару сотен миллионов нужно на защиту, пару сотен на нападение, и пару десятков чтобы занести вы6лядкам из УЕФА.
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КО-КО-КО-КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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нужно больше золота
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