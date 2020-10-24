"Сити" сыграл только вничью с "Вест Хэмом"

Мичейл Антонио "Манчестер Сити" наиграл только на ничью в выездном противостоянии с "Вест Хэмом" — 1:1.

Стартовый состав "молотобойцев" не изменился относительно феерического камбэка против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (3:3). Герой того дерби Мануэль Лансини начал матч в запасе.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола тоже выпустил тех же 11 игроков, что и предыдущем матче — против "Порту" в среду. Выздоровевший Кевин Де Брюйне расположился среди запасных.

Гости достаточно агрессивно начали матч, но вскоре хозяева включились в игру и на 18-й минуте даже открыли счет. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга к воротам, где Мичейл Антонио оттеснил Рубена Диаша и эффектно пробил в падении через себя — 1:0.

В дальнейшем "Вест Хэм" играл очень организованно, и "Сити" просто не имел моментов, чтобы сравнять счет.

В перерыве Гвардиола заменил никак себя не проявившего Серхио Агуэро и выпустил Фила Фодена, который уже на 51-й минуте сказал свое веское слово. Молодой англичанин на ближней штанге принял передачу Жоау Канселу с левого края штрафной, развернулся и направил мяч в нижний угол ворот — 1:1.

"Молотобойцы" не стали унывать и в дальнейшем достойно оказывали сопротивление, но в ближе к концу матча "горожане" все-таки прижали "Вест Хэм".

Отличный шанс вырвать победу имел Рахим Стерлинг, однако ему не удалось реализовать выход один на один с Лукашем Фабиански на 86-й минуте.

Уже в компенсированное время Рияд Махрез с острого угла попал в штангу — "молотобойцы" выстояли.

Совершенно очевидно, что "Сити" не в форме. "Горожане" создали мизерное количество моментов, позволяя "Вест Хэму" чувствовать себя довольно комфортно на протяжении большей части матча.

"Вест Хэм" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2020 16:25

Количество просмотров Просмотров: 1209

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 24.10.2020 17:09 # kukuruzzo
    Ебется реал с барсучатами

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  2. anabanana94 24.10.2020 17:06 # anabanana94
    myu99 а ты готова калым отдать за смегола?

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  3. anabanana94 24.10.2020 16:59 # anabanana94
    Битва между сутулой псиной и смеголом, будь я болельщиком одной из этих двух команд думаю бы повесился от стыда, но перед смертью пожелал бы своей команде проигрыша, чтоб тот или иной клоун на посту тренера оставил свои обязанности и последовал моему суицидальному пути!

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  4. bezviz 24.10.2020 16:42 # bezviz
    11 Манчестер Сити 5 8

    ахахахахах чет ору люто, шарлатан шо с е6алом?)))))))

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  5. brown-ale 24.10.2020 16:40 # brown-ale
    Пепу новый контракт с такой игрой не получить.

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  6. mr-s1n1st3r 24.10.2020 16:40 # mr-s1n1st3r
    Не вижу конкурентов у Ливерпуля. Гегемоны!

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  7. yamateh 24.10.2020 16:38 # yamateh
    Только вкатываются в сезон можно понять

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  8. cfc000000 24.10.2020 16:38 # cfc000000
    К Земле подлетит астероид размером с «Бурдж-Халифа»

    29 ноября мимо Земли пролетит астероид (153201) 2000 WO107, который классифицируют как потенциально опасный околоземный объект, сообщает NASA.
    ———————-
    Надеюсь он упадёт на китай...Астер верим!

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  9. sj606 24.10.2020 16:34 # sj606
    шарлатан в паники

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  10. alexomck 24.10.2020 16:34 # alexomck
    Сити не до конца форму набрал. отскочил автобус молотков, канеш, во втором тайме жестко их прессовали.

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  11. toha-bludsikir 24.10.2020 16:34 # toha-bludsikir
    Охохо Короли

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  12. superglor 24.10.2020 16:33 # superglor
    Скорее лысому контракт на 10 лет и еще 500 лямов на трансферы.

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  13. selta 24.10.2020 16:32 # selta
    Все могут короли!
    Тупые арабы, не понимают что их лысый шарлатан и весь западный мир кидает на бабки!
    Спецом сливают щити, чтобы еще больше арабы вкидывали бабло!

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  14. mancityman 24.10.2020 16:30 # mancityman
    Хорошая игра, скоро сыграются и все как и в былые времена будут сосать у КОРОЛЕЙ!!!

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  15. fanstevengerrard 24.10.2020 16:28 # fanstevengerrard
    Еще пару сотен миллионов нужно на защиту, пару сотен на нападение, и пару десятков чтобы занести вы6лядкам из УЕФА.

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  16. bezviz 24.10.2020 16:27 # bezviz
    КО-КО-КО-КОРОЛИ!!!

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  17. misha92 24.10.2020 16:27 # misha92
    КОРОЛИ!!!

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  18. superperez101 24.10.2020 16:27 # superperez101
    нужно больше золота

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