Клопп считает этот сезон самым сложным в своей карьере

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал этот сезон самым сложным в своей тренерской карьере.

Из-за пандемии коронавируса и назначенного на следующее лето Чемпионата Европы сезон 2020/21 приходится играть в очень плотном графике. Например, сейчас у "Ливерпуля" отрезок в 22 дня, в течение которых придется сыграть семь матчей.



Сюда накладываются травмы и проблемы, связанные с COVID-19, поэтому Клопп сильно переживает за благополучие своих игроков.



"Да, это самый сложный сезон для меня как для тренера, и он будет становиться еще сложнее. Он уже сложный. Жизнь в целом стала сложнее, и футбол — не исключение. Мы постоянно об этом разговариваем и пытаемся искать решения. Нам нужна помощь каждого, чтобы парни просто смогли преодолеть это".



"У меня нет проблем с тем, что нам снова приходится играть, и я не буду жаловаться ни на что, но в плане расписания нам нужно убедиться, что команды, которые играют посреди недели, затем не играют в 12:30 субботы".



"К примеру, если ты сыграл во вторник в Лиге Чемпионов, то будет нормально сыграть в 12:30 субботы. Если ты играешь в среду, а затем в 12:30 субботы, хочется воскликнуть: "О, Боже!" Однажды нам пришлось это сделать, и мы сделали это, собравшись духом. Но сделать это дважды, трижды — настоящая проблема. Нам нужно время на отдых".



"Я знаю, что люди не хотят этого слышать, и указывают на то, что футболисты должны оставаться профессионалами. Но профессиональный футбол на том уровне, где мы играем, слегка похож на "Формулу-1" в сравнении с вождением обычной машины. Каждый может ездить на машине, но ездить со скоростью 300 миль в час на ограниченном пространстве и затем надеяться, что твои тормоза сработают, сложно".



"Примерно так и в профессиональном футболе — все происходит на высочайшей скорости, в высочайшем темпе. И поэтому тебе нужны лучшие тормоза, что только возможны. Я не единственный, кто так думает. Знаю, друге тренеры, кому приходится выступать на международной арене, смотря на вещи так же", — цитирует Клоппа The Guardian.