Жоржиньо был открыт к переговорам с "Арсеналом"

Полузащитник "Челси" Жоржиньо признался, что он был готов обсудить свой переход в "Арсенал" в летнее трансферное окно.

Когда на исходе трансферного периода "Арсенал" испытывал проблемы в переговорах с "Лионом" по Уссему Ауару и "Атлетико" по Томасу Партею, "канониры" приметили еще одну цель для укрепления центра поля.



"Арсенал" задумался о том, чтобы переманить от соседей Жоржиньо, однако из этого ничего не вышло, и в итоге "канониры" все-таки выплатили полную сумму отступных за Партея.



"Убежден, каждый игрок открыт к переговорам. Поэтому, уверен, кое-какие разговоры были. Но в конце концов было решено, что я останусь здесь. Сейчас мои мысли только о "Челси" и о хорошей игре за клуб, как я всегда и хотел", — сообщил Жоржиньо ESPN Brazil.