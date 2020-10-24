Джонсон: "Для Магуайра будет абсолютным кошмаром сыграть против Вернера"

Бывший защитник "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Глен Джонсон уверен, что нападающий "синих" Тимо Вернер мечтает сыграть против защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Во время выезда к ПСЖ в Лиге Чемпионов посреди недели травмированного Магуайра в центре обороны блестяще заменил Аксель Туанзебе.



Однако ожидается, что Харри, к которому было много претензий на старте нового сезона, вернется в состав "Юнайтед" на субботний матч Премьер-Лиги, и Джонсон видит в этом возможность для скоростного Вернера вдоволь порезвиться.



"Будь я Тимо Вернером, я бы думал про себя: "Пожалуйста, выпустите Магуайра!" Я бы очень хотел сыграть против него. Думаю, для Магуайра это было бы абсолютным кошмаром".



"Им будет сложно оставить своего капитана вне состава, он большой игрок для них. С другой стороны, после такого матча, как провел Туанзебе, я бы думал: "Почему я не играю?" — цитирует Джонсона Daily Mail.