Каррагер назвал "идиотами" фанатов "Ливерпуля", оскорбляющих Пикфорда

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер назвал "идиотами" фанатов своего бывшего клуба, которые принялись оскорблять голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда за нанесенную Виргилу Ван Дейку травму.

На текущей неделе стало известно, что мерсисайдская полиция занялась оскорблениями в адрес Пикфорда и его одноклубника Ришарлисона, которые во время дерби против "Ливерпуля" в прошлый уикенд отметились грубой игрой.



Исходя из собственного опыта, Каррагер называет такую реакцию фанатов чрезмерной и объясняет, что в действиях Пикфорда не было злого умысла.



"Что касается идиотов, которые в социальных сетях накинулись на Пикфорда или Ришарлисона, то они не представляют фанатскую базу "Ливерпуля", как и не были "эвертонианцами" те, кто оскорблял Нила Тэйлора из сборной Уэльса, сломавшего ногу Шеймусу Коулмену в матче сборных, или кто оскорблял Сон Хен Мина после инцидента с Андре Гомешем год назад. Что характерно, лучше всех на случившееся реагировали сами Коулмен и Гомеш".



"Пикфорд сделал то, что я сделал с Нани (в 2011 году). Изначально он шел на мяч, и он не видел соперника. Но когда он осознал, что опаздывает или находится в неверном положении, он запаниковал, потерял контроль и нырнул. Это были действия игрока, который явно не в порядке".



"И не в порядке он уже достаточно давно. Когда в данный момент Пикфорду нужно принять решение критической важности, чаще всего это решение оказывается ошибочным. В данном случае это имело серьезные последствия для Ван Дейка".



"Это ужасные ситуации, от которых никуда не деться в футболе. Тяжелые травмы — это риск профессии игрока. Тренерский штаб и фанаты требуют от профессионалов никогда не уклоняться от борьбы, особенно в дерби".



"Я могу заверить вас, что больше всего мы стремимся сыграть агрессивно и помочь своей команде, а не нанести травму, когда такое случается", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.