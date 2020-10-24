Гвардиола продолжает защищать Агуэро насчет инцидента с девушкой-лайнсменом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола повторно выступил в защиту своего нападающего Серхио Агуэро после инцидента с девушкой-лайнсменом Шон Мэсси-Эллис.

После победы 1:0 над "Арсеналом" в прошлый уикенд Гвардиола уже защищал Серхио, который на бровке поспорил с Мэсси-Эллис, а затем положил ей руку на плечо, слегка схватив за шею.



За прошедшие с тех пор дни Агуэро так и не принес своих извинений, однако Гвардиола не видит в этом необходимости, ведь ничего не случилось.



"Все люди судят со стороны. Я же знаю намерения Серхио".



"Серхио положил свою руку обычным образом — так, как он много раз делал со мной на поле и за его пределами. Так происходит, когда я обнимаю его, при замене или когда он касается рефери или соперника".



"Думаю, это было нормально, потому что я его прекрасно знаю. Он большая звезда мирового масштаба, но он скромен, и он один из самых приятнейших людей, что я только встречал".



"Важны его намерения, а его намерения были нормальными. Он просто хотел нормально поговорить, без всякой ругани. Я не обсуждал это с Серхио, но я практически уверен, что он извинился бы, если бы она почувствовала, что с ней поступили плохо", — цитирует Гвардиолу ESPN.