Для Лэмпарда противостояние МЮ и "Челси" остается большим матчем

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что выезд к "Манчестер Юнайтед" по-прежнему вызывает у него ощущение большого матча.

В эпоху, когда Лэмпард был игроком, "Челси" и "Юнайтед" были непримиримыми конкурентами в борьбе за титул Премьер-Лиги. Сейчас ситуация изменилась — вот уже несколько лет "синие" и "красные дьяволы" находятся в тени "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



Новый сезон обе команды тоже начали с пробуксовкой, однако в преддверии субботнего выезда на "Олд Траффорд" Лэмпард заявил, что не сомневается в важности и принципиальности этого матча.



"Ощущаю ли я противостояние "Юнайтед" и "Челси" как большой матч? Да, определенно. Так и должно быть".



"Мы много раз играли против них — в прошлом сезоне мы также играли против них в двух кубковых соревнованиях. У них классная команда, с большими мастерами и хорошо организованная. Мы видели, как посреди недели они ездили в Париж и добыли там великолепный результат".



"В данную минуту каждый очень близок друг к другу в лиге. Это возможность набрать очки, но это будет очень тяжелый матч", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.