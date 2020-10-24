Для Лэмпарда противостояние МЮ и "Челси" остается большим матчем
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что выезд к "Манчестер Юнайтед" по-прежнему вызывает у него ощущение большого матча.
В эпоху, когда Лэмпард был игроком, "Челси" и "Юнайтед" были непримиримыми конкурентами в борьбе за титул Премьер-Лиги. Сейчас ситуация изменилась — вот уже несколько лет "синие" и "красные дьяволы" находятся в тени "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".
Новый сезон обе команды тоже начали с пробуксовкой, однако в преддверии субботнего выезда на "Олд Траффорд" Лэмпард заявил, что не сомневается в важности и принципиальности этого матча.
"Ощущаю ли я противостояние "Юнайтед" и "Челси" как большой матч? Да, определенно. Так и должно быть".
"Мы много раз играли против них — в прошлом сезоне мы также играли против них в двух кубковых соревнованиях. У них классная команда, с большими мастерами и хорошо организованная. Мы видели, как посреди недели они ездили в Париж и добыли там великолепный результат".
"В данную минуту каждый очень близок друг к другу в лиге. Это возможность набрать очки, но это будет очень тяжелый матч", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
24.10.2020 10:00
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Норм нассал...типа ладно уж остаётся большим матчем...
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Сутулого опять нагнут...инфа 100%
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Надо показать игру хули
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