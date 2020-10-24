Уилшир жаждет играть в футбол

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Вест Хэма" Джек Уилшир напомнил о себе, сообщив, что все еще находится в поисках подходящего клуба.

Ранее в октябре "Вест Хэм" договорился с Уилширом о прекращении контракта, по которому Джек получал 100 тысяч фунтов в неделю. "Молотобойцы" не пожелали платить такие деньги крайне склонному к травмам игроку.



В "Вест Хэме" Уилшир чувствовал, что ему не дают возможности играть, так что этот фактор является приоритетным для Джека при выборе нового клуба.



"Люди будут говорить, что пожелают. Футболистам хорошо платят, но нет ничего более истощающего и подрывающего твою уверенность в себе, чем осознание того, что ты не будешь играть, как бы ты ни тренировался, как бы ни выступали друге игроки. Даже если вы уступил 3:0, ты все равно не получишь шанса. Я не хотел находиться в такой обстановке".



"Мне важно найти клуб, где я буду играть, где я буду важным игроком и где я буду счастлив. Я не хочу спешить. Это должна быть правильная команда в правильной стране. Я открыт к переезду в Европу или вроде того".



"Люди забывают, что мне 28. Каждый думает, словно мне 30 или 31. Вероятно, это происходит из-за того, что я начал играть в 16. Это было 12 лет назад, а это большое время в футболе".



"Как мне кажется, я уже очень давно здоров, но в то же время я не играл матчи. Люди, наверное, забывают, что есть разница между тем, чтобы быть физически здоровым, и тем, чтобы играть матчи".



Я полностью здоров уже давно, но без матчей тебе не набрать игровую форму. Через год я бы хотел иметь на своем счету 20-25 сыгранных матчей за свой новый клуб".



"Я чувствую, что еще на многое способен. Я просто хочу получить возможность показать это", — сообщил Уилшир BBC.