Артета: "От Обамеянга ожидают, что он будет забивать в каждом матче"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что отлично осведомлен об уровне предъявляемых ожиданий к своему капитану Пьер-Эмерику Обамеянгу.

Стоило Обамеянгу провести несколько матчей без забитых голов, как люди принялись говорить о том, что Пьер-Эмерик позволил себе расслабиться после подписания нового контракта.



Достается и Артете, к которому регулярно возникают вопросы насчет позиции габонского нападающего. После победного гола Обамеянга против "Рапида" в минувший четверг (1:2) Микель позволил себе выговориться на эту тему.



"Когда он не забивает, люди всегда спрашивают: "Почему он не играет 9-го номера?" Затем ты ставишь его на позицию "девятки", а тебе говорят: "Почему ты не оставил его слева, ведь он был так хорош на левом краю?" Я знаю, что это будет всегда".



"От него ожидают, что он будет забивать гол в каждом матче. От этого никуда не деться, учитывая его статус большого игрока, его достижения в прошлом и ожидания людей на будущее".



"Ему нужно приспособиться к этому, и мы здесь, чтобы поддержать его в сложные времена", — цитирует Артету Goal.