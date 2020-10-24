"Ливерпуль" предложит новый контракт Фабиньо

Опорный полузащитник Фабиньо является следующим игроком, которого "Ливерпуль" надеется склонить к новому долгосрочному контракту.

Перебравшись на "Энфилд" из "Монако" за 40 миллионов фунтов в 2018 году, Фабиньо достаточно долго привыкал к английскому футболу, но со временем преодолел трудности и раскрылся в качестве ключевого игрока "красных", сделав важный вклад в победы в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.



Сейчас важность Фабиньо для команды Юргена Клоппа только возросла, потому что в ближайшие месяцы бразильскому универсалу придется подменять Виргила Ван Дейка в центре обороны.



Одновременно с этим боссы "Ливерпуля" собираются пригласить Фабиньо к столу переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества на улучшенных условиях, сообщает ESPN.



Новый контракт станет наградой для 27-летнего бразильца за достигнутый прогресс и отразит его усилившиеся позиции в раздевалке.