Сульшер: "Надеюсь, Кавани будет готов к "Челси"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ожидает, что его новичок Эдинсон Кавани будет готов дебютировать за клуб в матче Премьер-Лиги против "Челси".

К тренировкам с первой командой "красных дьяволов" Кавани приступил только в прошлое воскресенье, до этого проведя 14 дней на самоизоляции.



Однако уругвайский нападающий не терял время даром — как и летом, когда находился без клуба. Поэтому Сульшер вполне допускает, что Эдинсон выйдет на поле "Олд Траффорд" в субботу.



"Конечно, так долго не играя в футбол, он нуждался в предсезонном периоде".



"Он в хорошей физической форме от природы, и он следил за собой. Он провел две недели на карантине, но мы обеспечили его всем необходимым — тренажерами и беговой дорожкой. Кроме того, несколько пробежек он опубликовал в сети".



"Так что базис у него есть. Теперь он с нами и имеет возможность больше заниматься с учетом индивидуальных особенностей, чтобы почувствовать себя лучше готовым к тренировкам с командой и затем к игре за команду".



"Он очень щепетилен и очень методичен в тренировках и в подготовительном процессе. Он не чувствовал себя готовым к матчу с ПСЖ, потому что это было слишком рано для него. Ему не хватало резкости движений, но он поработал над этим в течение недели, и давайте посмотрим, будет ли он готов к "Челси". Надеюсь, что да", — цитирует Сульшера Sky Sports.