6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 24 октября, четырьмя поединками продолжится 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ВЕСТ ХЭМ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция
"Вест Хэм" подходит к этому матчу в прекрасном настроении — после двух побед подряд и впечатляющего камбэка против "Тоттенхэма" в прошлый уикенд (3:3). "Манчестер Сити" на бумаге выглядит фаворитом, но посреди недели играл в Лиге Чемпионов и испытывает ощутимые проблемы из-за травм. "Горожане" выиграли все пять выездов на Лондонский стадион с учетом всех соревнований с общим счетом 22:1.
"Вест Хэм" готов бросить в бой своего новичка Саида Бенрахму. Мичейл Антонио в порядке, несмотря на вынужденную замену в дерби со "шпорами". Себастьян Алле оправился после ушиба.
До месяца пропустит полузащитник "Сити" Фернандиньо, повредивший ногу против "Порту". Эмерик Лапорт и Кевин Де Брюйне едва возобновили тренировки после травм. Бенжамен Менди и Габриэль Жезус точно не сыграют.
ФУЛХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00
В прошлый уикенд "Фулхэм" набрал свое первое очко в новом сезоне, но это не делает положение "дачников" менее удручающим. "Кристал Пэлас" в свою очередь пытается наладить игру на выезде, где "орлы" проиграли пять матчей из последних шести в Премьер-Лиге, не сумев забить все пять раз. Последний раз эти соперники встречались в высшем дивизионе в сезоне 2018/19, когда "Пэлас" выиграл обе встречи 2:0.
"Фулхэм" едва ли будет рисковать Харрисоном Ридом, который только возобновил тренировки после травмы колена. Теренс Конголо готов к дебюту за свой новый клуб. Джош Онома повредил колено и не попал в заявку на Премьер-Лигу.
"Пэлас" будет лишен защитника Гари Кэхилла, которому досталось от Льюиса Данка из "Брайтона" в прошлый уикенд. Джек Батленд и Джордан Айю заразились коронавирусом и находятся в самоизоляции.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 19:30 Онлайн-трансляция
Как и в случае с "Челси", главная проблема "Манчестер Юнайтед" на старте нового сезона связана с неважной игрой в обороне — пропускать в среднем по три гола за матч негоже для таких больших команд. Победами над "Ньюкаслом" и ПСЖ "красные дьяволы" слегка скрасили впечатление от кошмарного поражения 1:6 от "Тоттенхэма", тогда как в памяти болельщиков "синих" все еще свежи воспоминания о трех пропущенных от "Саутгемптона" мячах в прошлый уикенд. В семи последних выездах на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги "Челси" ни разу не победил.
За "Юнайтед" могут дебютировать уругвайцы Эдинсон Кавани и Факундо Пельистри. Харри Магуайр и Мейсон Гринвуд залечили свои болячки. Антони Мартиаль все еще дисквалифицирован. Эрик Байи пропустит месяц с мышечной травмой.
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага выбыл из строя с травмой плеча. Кроме него в лазарете находится лишь Билли Гилмор.
ЛИВЕРПУЛЬ — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция
"Ливерпуль" продолжает оплакивать потерю Виргила Ван Дейка, однако победа 0:1 над "Аяксом" в Лиге Чемпионов показала, что травма ведущего защитника — это еще не конец света, особенно когда в центре обороны готов сыграть Фабиньо. Отчетливо видно, что "Шеффилд Юнайтед" переживает синдром второго сезона, а свое единственное очко набрал с таким же терпящим бедствие "Фулхэмом". "Красные" выиграли все три последних встречи с "клинками" в Премьер-Лиге, ни разу не пропустив.
Помимо Ван Дейка, в лазарете "Ливерпуля" находятся Жоэль Матип, Костас Цимикас и Алекс Окслейд-Чемберлен. Алиссон и Тиаго Алькантара могут вернуться вовремя.
"Шеффилд Юнайтед" вынужден обходиться без Джека О'Коннелла, Джона Флека и Лиса Муссе.
24.10.2020 00:50
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Опять нациков обоссале))))
Прекрасное из Одессы. Там добродушные националисты из «Нацкорпуса» решили немножко погонять агитаторов Анатолия Шария. О данной инициативе бравых ребят стало известно заранее, засим партия журналиста выставила среди своих агитаторов крепких ребят. Так быстро «Нацкорпус» ещё никогда не бегал.
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C'mon KOPOЛИ! C'mon KPACUBO!
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